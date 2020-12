Inocencio Arias analiza en 'El Cascabel' el último CIS de Tezanos: "Cocina lo que le dice su jefe"

Inocencio Arias, diplomático, analiza en 'El Cascabel' los resultados del último barómetro del CIS. Ante la respuesta de la población a la encuesta realizada, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, se había sorprendendido de que no aumente la preocupación de los españoles por la Monarquía. El diplomático Inocencio Arias se muestra confuso frente a su respuesta: “Yo qué voy a decir de Tezanos”. Y explica que el dirigente del CIS “era una persona seria, ahora cocina a gusto de su jefe, no se puede decir más. No ha preguntado qué le parece a la gente la actuación del Gobierno con la pandemia. Era una pregunta importantísima. La prensa extranjera dice que los países que peor la han gestionado han sido Estados Unidos y España”.

Esta semana también se ha conocido que el Supremo va a pedir investigar la gestión del coronavirus del Gobierno durante la pandemia. Tras esta noticia, el diplomático ha afirmado en TRECE que “los fondos europeos en los países serios van a ser supervisados por un organismo independiente. Aquí lo cocina todo Pedro Sánchez con la ayuda de Redondo”.

"Juan Carlos I habrá considerado oportuno dejar no volver a España para no crearle más problemas a la monarquía y a su hijo Felipe VI"

Otro de los asuntos que ha analizado el diplomático ha sido que Juan Carlos I ha decidido no volver a España. Para Inocencio Arias, se trata de una situación “comprensible”. Justifica que “una persona con la edad del Rey y con una salud bastante flaca, que no quiera venir a España y viajar es comprensible”.

Sin embargo, el diplomático asegura que “debe haber otra razón. El Rey Juan Carlos ha estado siempre magníficamente informado. Le habrán dicho que lo van a ‘crucificar’ en España y le habrán dicho que incluso en la televisión pública le criticarían. La otra razón es que esto tienen incidencia sobre el hijo, el Rey actual que él quiere preservar y no traerle problemas”. Y opina que “él habrá considerado oportuno dejar pasar esto para no crearle más problemas a la monarquía y a su hijo Felipe VI”.