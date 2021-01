Información en vez de multas: así actúan los agentes en Castilla y León para cumplir el nuevo toque de queda

Otra noche más el toque de queda ha entrado en vigor a las 20:00 en todos los municipios de Castilla y León, una decisión que desde su imposición ha abierto un conflicto directo con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha llevado esta medida del Ejecutivo de Mañueco al Tribunal Supremo.

En medio de una disputa entre las administraciones, los principales afectados de estas medidas son los ciudadanos, en los que se despiertan ciertas dudas sobre cómo deben actuar. También las fuerzas de seguridad son otros los actores implicados en este debate, ya que en algunos casos no saben cómo deben actuar. En este sentido, en el programa de TRECE, 'El Cascabel', ha estado Víctor González, secretario general de JUPOL en Castilla y León, para explicar cómo están actuando estos días.

"En principio se está cumpliendo porque la ciudadanía es responsable y se está marchando a casa, pero nosotros lo que reclamamos son órdenes precisas sobre la actuación que tenemos que realizar. Se lo solicitamos al delegado del Gobierno de Castilla y León que es el máximo responsable".

En este sentido, piden una mayor coordinación entre administraciones: "Nosotros no entramos en los problemas que tengan entre administraciones, pero lo lógico es que se pongan de acuerdo porque si lo tiene que decidir un magistrado, pues qué vamos a decidir nosotros en la calle si no sabemos lo que tenemos que hacer porque no lo saben ni ellos".

También ha señalado que por ahora están realizando una tarea informativa: "Nosotros acatamos las órdenes que nos lleguen. De momento, según unas órdenes verbales que dio el delegado del Gobierno, estamos haciendo una tarea informativa. No se sanciona en el tramo de horario de 20:00 a 22:00. De momento se está cumpliendo y la gente se está marchando a casa. Pero de momento es una tarea informativa".

Por último ha explicado que existen ciertas contradicciones: "Aquí hay una pequeña contradicción, porque por una parte nos dicen que el toque de queda empieza a las ocho, pero no podemos sancionar y entonces hagamos una tarea informativa. Entonces se contradicen un poco las órdenes de la administración central con la autonómica y en este caso con la delegación del Gobierno".