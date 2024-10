Si imputan a Ábalos, ¿tiene que dimitir Pedro Sánchez como exige Feijóo?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Audiencia Nacional haya pedido al Supremo investigar al exministro José Luis Ábalos por posibles delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias o cohecho.

"No hay cortafuegos posible, sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su Gobierno, en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta", ha afirmado Feijóo este miércoles en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso.

El líder de la oposición, que ha destacado que por segunda vez pide formalmente la dimisión del jefe del Ejecutivo en la Cámara, ha destacado que el juez de la Audiencia Nacional dice textualmente "que existen indicios fundados y serios" de que Ábalos formaba parte de una organización criminal.

"Es imposible que todo esto sucediese sin conocimiento del 'uno', es decir, del señor Sánchez", ha afirmado.

Ha recalcado además que el jefe del Ejecutivo acudirá a la comisión de investigación del Senado, ha defendido la decisión de no haberle citado todavía porque no podrían hacerle las preguntas que ahora le plantean y no ha puesto fecha a la comparecencia, a la espera de la información que pueda seguir saliendo.

Y ha aprovechado no obstante para adelantar algunas de las cuestiones que hará sobre los "mil interrogantes" del caso, que a su juicio "acaba de comenzar" e "irá 'in crescendo'".

"¿Cuántas veces se vio el señor Sánchez con el señor Aldama? ¿De qué hablaron? ¿Acordaron algo? ¿Ese conseguidor también conseguía cátedras? ¿Por qué cesó Sánchez a su número dos en el partido y en el Gobierno? ¿Por qué, sabiendo todo lo que había hecho el número dos, volvió a incluirlo en listas electorales para aforarle? ¿Qué hay en los 'pendrive' por los que el Gobierno tiene tanto interés?", ha preguntado Feijóo.

También le ha dicho a Sánchez que es el único político del país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, el único cuya pareja "ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados" o el "único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta: el uno".

Y ha acusado al presidente de estar "escondiéndose y de intentar controlar a los medios, tomar al asalto Radiotelevisión España, o de acorralar y amedrentar a los jueces porque tiene mucho que tapar".

Feijóo ha destacado además que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado la querella de Sánchez y de su mujer contra el juez Peinado y que la Audiencia Nacional ha avalado seguir investigando los casos que "cercan" al presidente.

"Lo que estamos viviendo, que afecta directamente al presidente del Gobierno, nunca jamás lo habíamos vivido en 46 años de democracia", ha subrayado.

También ha denunciado que el Gobierno, que ve "podrido", necesita que sus socios "tapen sus escándalos" y considera que sus aliados "lo saben y se están aprovechando del saldo en el que vivimos la vida política española".