Ignacio Ruiz-Jarabo califica de "inaudito" el informe de Hacienda sin firma sobre el incremento patrimonial del hermano de Sánchez

La juez que investiga a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha pedido a Hacienda la identidad del técnico de la Agencia Tributaria que ha realizado un informe que justifica su aumento patrimonial de 1,7 millones de euros. Esto lo hace después de recibir el documento sin firma, algo que Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de el ente público, considera "inaudito" ya que nunca antes había ocurrido nada parecido: "Es la primera vez que en la Agencia Tributaria se emite a requerimiento de un juzgado un informe anónimo que, además, no tenía ni siquiera el logo de la Agencia Tributaria en ninguna de sus páginas, que es lo habitual y lo consuetudinario en lo que atrae a la Agencia Tributaria".

El exdirector de la Agencia Tributaria lo considera "una irregularidad" que supone un impedimento para el normal desarrollo de los acontecimientos. "Cuando un juez, en el marco de una investigación, reclama a la Agencia Tributaria un informe, conocer quién lo ha emitido es clave para que esta persona, este funcionario, sea llamado al juzgado a ratificar su informe y aclararlo ante preguntas del fiscal, del abogado del Estado, de los defensores y de las acusaciones particulares". Pero en este caso, al ser un informe anónimo, "este trámite fundamental de ratificación y de aclaración no se puede hacer. No se puede hacer ni en proceso de instrucción, ni se podría hacer tampoco llegado el caso de que se fuera a un juicio".

Un informe de Hacienda anónimo y sin sello

El técnico de la Agencia Tributaria que ha redactado este informe no solo no lo firma, ni lleva el sello de Hacienda, sino que también, explica Ruiz-Jarabo, se limita a decir que en los datos que constan en la Agencia Tributaria no hay ningún incremento de patrimonio injustificado por parte de David Sánchez. El problema viene cuando, más allá de que sea anónimo, se especifica que este patrimonio justificado es de 300.000 euros cuando, recuerda Ignacio Ruiz-Jarabo, el mismo hermano de Sánchez ya ha dado otros datos. "Este funcionario anónimo y desconocido ha hecho omisión absoluta de que el propio David Sánchez, en una declaración ante la Diputación Provincial de Badajoz, es el que ha dicho que tuvo un incremento patrimonial de 1,7 millones de euros". Por este motivo, apunta, "el funcionario no ha tenido a bien ni pedir la declaración a la Diputación de Badajoz ni pedirle a David Sánchez que explique lo que ha declarado a la citada Diputación". Es decir, una actuación impropia de la Agencia Tributaria que no ha realizado ninguna investigación y que se ha limitado a decir que no consta, en definitiva, ese 1,7 millones en la base de datos de la Agencia Tributaria: "No ha investigado nada. Al contrario, ha hecho una no investigación".

¿Por qué el funcionario que ha elaborado ese informe no lo firma?: "Claro, semejante papelón, probablemente nadie ha querido firmarlo. Nadie ha querido asumir semejante despropósito y semejante descalificación de su función, de su profesión y de la institución", sentencia el exdirector del ente público. "Por eso hace bien la jueza exigir a la Agencia Tributaria que rectifique efectivamente la irregularidad de su proceder".