Ignacio Garriga, en 'El Cascabel': "No venimos a pisar moqueta, queremos defender a los catalanes abandonados"

El candidato de Vox en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, Ignacio Garriga, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves de su candidatura y también su perspectiva de cara al futuro. En este sentido, ha valorado los datos que están aportando ahora mismo las encuentas: "Los sondeos los valoramos con mucha producencia. Damos mucha importancia al calor y la ilusión que recibimos en la calle, son numerosos en esta campaña, nos dan las gracias por lo que hacemos. A pesar de que muchos medios de comunicación nos intentan silenciar y demonizar, a la calle llega nuestro mensaje. El 14 de febrero, Vox irrumpirá con fuerza en Cataluña.

"Al separatismo no les vamos a permitir que sigan pisoteando los derechos de los catalanes"

El candidato de la fomación de Santiago Abascal también se ha referido a los incidentes que este pasado fin de semana se han producido en algunos de sus actos de campaña: "Los llevamos con muchísima paz, somos conscientes de que generamos incomodidad a los radicales y totalitarios porque saben que somos un partido que les mira de frente y que les ha identificado como los enemigos de los catalanes, esa mafia separatista que lleva décadas instalada en la Generalitat de la mano de esa izquierda sectaria. Ante esos ataques e intentos de agresión, señalamos a la Generalitat y a la Consejería de Interior que los está permitiendo, ataques a la libertad política. Que abandonen toda esperanza porque Vox no va a dar marcha atrás y seguirá defendiendo los derechos y libertades de los catalanes que han sido pisoteados durante décadas y ante los cuales muchos partidos se han puesto de perfil. Es una lástima el clima de violencia, sectarismo y régimen totalitario que ha impuesto el separatismo. Es necesario que Vox irrumpa en el parlamento de Cataluña para que traslade ese mensaje al separatismo de que no les vamos a permitir que sigan pisoteando los derechos y libertades de los catalanes".

Ante los primeros comicios en los que Vox se presenta en Cataluña, Garriga reconoce que una de sus principales metas es conseguir desbloquear la situación: "A eso aspiramos, a ser una fuerza decisiva en la nueva configuración del parlamento de Cataluña. Nada está perdido, quiero trasladar un mensaje muy contundente a los catalanes, tenemos una oportunidad histórica. En el parlamento de Cataluña se han dejado de lado los problemas reales de los catalanes y hacemos un llamamiento a que opten por Vox que viene a liderar la alternativa y que quiere dar voz a los catalanes hartos de las consecuencias de la política de la mafia separatista. Plantear las elecciones como darle la victoria al separatismo es un error, podemos dar la sorpresa, estoy convencido. Nadie daba ni un duro de que pudiéramos desalojar a la izquierda corrupta de Susana Díaz en Andalucía y fuimos decisivos. Quiero creer que los catalanes son conscientes de la oportunidad".

También ha reprochado que en los últimos años no se ha producido ningún tipo de oposición clara al separatismo: "Durante años no ha habido reacción contundente para frenar el separatismo y por eso venimos nosotros. No vamos a permitir esta inseguridad jurídica permanente ni que el separatismo con su red clientela mafiosa siga permitiendo esa migración de empresas fuera de España y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los empresarios y autónomos puedan seguir trabajando en España. Cataluña es la región con más impuestos propios y eso no ayuda. En caso de no ser decisivo Vox para desalojar a la mafia separatista, liderará una verdadera oposición frontal al separatismo que denunciará sus tropelías".

En cuanto a su posible papel en la próxima legislatura, Garriga se ha pronunciado sobre el posible perfil que podría conseguir sus apoyos en la investidura: "Vox facilitará la investidura de un presidente decidido a acabar con la inmigración ilegal, con la creciente islamización de Cataluña, que esté dispuesto a acabar con el despilfarro millonario que llevan década perpetrando el separatismo desde las instituciones y apoyará a aquel Gobierno que garantice los derechos y libertades de los catalanes, como la elección de la educación de los hijos o elegir el español en las aulas. Las líneas rojas las han marcado los propios partidos. Serán ellos quienes tengan que dar respuesta".

"El separatismo no ha hecho nada para garantizar que las votaciones se hicieran de forma segura"

En clave epidemiológica, el candidato de Vox no ha dudado en valorar la celebración de estos comicios el próximo 14 de febrero: "Los motivos que llevaban a aplazar las elecciones eran claramente políticos, en ningún caso sanitarios. El separatismo no ha hecho nada para garantizar que las votaciones se hicieran de forma segura y que el voto se garantizara a todos los catalanes. Hemos exigido que la Generalitat explicara su plan de contingencia, y no ha sido así. Esperemos que se desarrollen las medidas necesarias porque estas próximas elecciones nos jugamos el futuro de Cataluña. Todo español y catalán tiene su derecho reconocido a votar. Quienes estén contagiados también tienen que poder ejercer su derecho a voto".

En cuanto al candidato del PSC, Salvador Illa, Garriga ha señalado que sus planes son rupturistas: "El PSOE de Illa no es un partido constitucionalista ni viene a velar por los catalanes, tiene una clara agenda rupturista que coincide con Iglesias. Illa viene a reeditar el tripartito y no hay más que ver la votación de hoy en la que han votado con ERC y hablan de amnistía. Es parte del problema. La única alternativa que podría pasar y que Vox apoyaría si cumplen nuestro programa son PP o Ciudadanos. No venimos a pisar moqueta, venimos a llevar la voz de los catalanes abandonados".

En clave nacional, Garriga también ha hecho balance de la abstención de la formación de Santiago Abascal la pasada semana en el Congreso ante el real decreto para agilizar los fondos europeos: "Vox estuvo al lado de los autónomos, comerciantes y pymes que cada día que pasa están más cerca de la ruina. Hay que preguntar al resto de partidos por qué no están del lado de los españoles y se dejaron llevar por posicionamientos políticos que dejaban de lado las necesidades de los españoles. Teníamos claro que íbamos a estar del lado de los españoles y fiscalizaremos céntimo a céntimo para que ese dinero llegue a quien lo necesite".

Por último se ha referido también a la salida de prisión de los políticos independentistas para poder participar en la campaña: "Espero poco de la Fiscalía que es una delegación del gobierno socialcomunista dirigida por Sánchez e Iglesias, pero está claro que lo que hemos presenciado con la concesión del tercer grado una necesidad imperiosa de que el Estado recupere la competencia de las políticas penitenciarias, somos el único partido que lo defiende. En la medida en que el separatismo tenga todos los instrumentos de los que ha dispuesto gracias a la ayuda del PP y del PSOE seguirán avanzando en su agenda rupturista. Con el separatismo no se puede dialogar y solo cabe combatirlo con ley y democracia, lo que haremos desde el parlamento de Cataluña".