Ignacio Camacho, en TRECE: "El reparto de Sánchez no es transparente porque no hay una comisión independiente"

Ignacio Camacho, periodista de 'ABC', ha participado este lunes en el programa de TRECE, 'El Cascabel', para analizar en profundidad las claves del reparto de los fondos europeos a las comunidades autónomas y también las consecuencias del encuentro bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que ha comenzado este lunes.

En este sentido, Ignacio Camacho se ha mostrado muy crítico con la letra pequeña de este reparto de fondos orquestado desde los despachos del Palacio de la Moncloa, ya que considera que la gestión de estas cuantías económicas no está en manos de una gestión independiente, sino en las manos del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las protestas del PNV siempre son protestas tácticas para que no les dejen atrás en el reparto. Estamos empeorando el ya por si confuso panorama de las autonomías. Lo estamos llevando a un estado todavía más complicado. Esto de la cogobernanza es un invento del presidente Sánchez, pero no puedo servir para lo malo, que es la pandemia, y no para repartir los fondos europeos. No hay transparencia. Este sistema de reparto no es transparente porque no hay una comisión independiente. Por lo tanto los criterios no se conocen", ha explicado el periodista.

Por último, en cuanto a las primeras impresiones del encuentro bilateral entre Moncloa y la Generalitat, Camacho ha explicado que el Gobierno está dando un trato de favor a líderes políticos que no han sido fieles a la Constitución, mientras que a los dirigentes que son responsables con el marco constitucional no reciben respuesta a sus reclamaciones: "También está el asunto de la negociación bilateral con Cataluña. A mí me parece que el asunto del aeropuerto es una cuestión estratégica para España, no para Cataluña. Por eso me parece perfecto que se invierta. Ahora bien, un ciudadano extremeño puede pensar que a Badajoz no llega el tren porque sus dirigentes son leales a la Constitución. En este contexto, los dirigentes que son sediciosos obtienen un trato de favor con una interlocución bilateral".

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha calificado de "insuficientes" los acuerdos alcanzados tras la Comisión Bilateral de este lunes con el Gobierno central, ha emplazado a ambos ejecutivos a seguir trabajando y ha exigido más concreciones y un trabajo más intenso.

En rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Madrid y junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, la consejera ha lamentado que no han conseguido "el objetivo de la parte catalana", que reclamaba 56 traspasos competenciales.

Vilagrà ha subrayado que no quieren que los asuntos tratados en este encuentro bilateral se mezclen con la mesa de diálogo, que se celebrará en septiembre. Ha concretado que han acordado un calendario de trabajo "intenso" de cara a otoño e invierno: en octubre se reunirá un grupo de trabajo para analizar los 56 traspasos que el Govern reclama, y se priorizarán las cuestiones más importantes, según Vilagrà; en noviembre se constituirá y reunirá la Comisión de Infraestructuras, y en diciembre, la de Asuntos Económicos y Fiscales.