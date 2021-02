Ignacio Camacho, en TRECE: "Esto de conmemorar un golpe de estado es raro"

El mismo día en el que España celebra el 40º aniversario de la derrota del intento de Golpe de Estado del 23-F, ERC ha contraprogramado una propuesta en el Congreso de los Diputados para revocar la inviolavilidad del Rey Juan Carlos I, uno de los principales ausentes de dicho acto.

Sobre esta cuestión ha entrado a valorar el periodista Ignacio Camacho en TRECE. A su juicio, este paso que han dado los republicanos, en medio de las negociaciones por formar nuevo Govern "es una provocación más" a la que espera que se sumen "la habitual coalición radical y antisistema que apoya a este Gobierno".

Las consecuencias de comenzar este proceso

Asimismo, ha querido destacar que la propuesta de los partidos independentistas "no tiene ningún recorrido", ya que "exigiría una reforma de la Constitución". Además, el periodista y analista habitual de 'El Cascabel' ha querido aclarar las consecuencias que tendría la inviolabilidad de Rey. "Afectaría a los actos personales y patrimoniales del Rey; los actos institucionales del Rey están protegidos por el principio de no responsabilidad que no es lo mismo que la inmunidad y que se deriva de la Constitución 56-64, que establece que los actos del monarca cuentan con el visto bueno del Gobierno", ha explicado.

En este sentido, ha vuelto a explicar el motivo que ha hecho que los partidos independentistas hayan presentado esta propuesta. "No pueden olvidar la responsabilidad del Rey de la intentona del 1 de octubre, que aunque se disfrazase de revolución postmoderna, fue un golpe similar al de Tejero, en tanto en cuanto era una intento de romper la Constitución, fracturar la convivencia mediante una insurrección contra el orden jurídico vigente", ha dicho.

Genera dudas celebrar dicho acto

Pese a la importancia que tiene esta fecha para la historia democrática de España, a Ignacio Camacho le genera dudas celebrar dicha fecha sobre todo por los paridos que apoyan a este Gobierno: "A mí me parece que esto de conmemorar un golpe de estado es raro. Y es más raro que no esté presente el hombre que lo impidió".

En este sentido, el periodista ha vuelto a reivindicar la figura de Juan Carlos I en esta etapa del país, aunque ahora sea epicentro de la opinión pública por algunos actos. "Lo impidió Juan Carlos, la gente estaba en casa pendiente de la tele. Esta celebración que tiene como un poco de adanismo tremendo. También es chocante que el Gobierno que celebra el 23-F con los autores de la insurrección.", ha acabado afirmando en este sentido.

Sin embargo, no cree que la iniciativa vaya a salir adelante, y en este sentido, además, considera que el PSOE va a contar en contra, principalmente porque el debate políticamente no tiene mayor recorrido.