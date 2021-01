Ignacio Camacho, sobre Sánchez: “Sabe que si autoriza más restricciones se queda sin elecciones en Cataluña”

Ignacio Camacho ha analizado en ‘El Cascabel’ con Antonio Jiménez y Susana Ollero la inacción del Gobierno ante el aumento de contagios y de la presión hospitalaria: “La necesidad de ampliar el decreto de alarma es un clamor de las autonomías de diferentes colores políticos”, asegura el periodista. “Es una necesidad objetiva para frenar el contagio que está en cifras de confinamiento y muy parecidas a las de marzo y abril del año pasado” e insiste en la importancia de “cambiar el decreto y dar a las autonomías instrumentos jurídicos como Sánchez prometió cuando decretó el estado de alarma”.

"La situación hospitalaria está a 5 minutos del triaje: los médicos deciden a quién ponen el respirador y a quién no"

El columnista asegura que “Illa ha salido muy mal parado porque había un conflicto de intereses entre su condición de ministro y su condición de candidato. Creo que sería una sorpresa que el criterio cambiara con Carolina Darias porque el criterio es de la presidencia del Gobierno”. En este sentido, Camacho no tiene dudas en afirmar que “Sánchez sabe que si autoriza medidas más restrictivas se queda sin elecciones en Cataluña. La situación es muy delicada y los nacionalistas llevan razón en esto. No es adecuada la situación ni para una votación ni para una campaña”.

A pesar de ello, Ignacio Camacho revela que “cambiar el decreto para ampliar las medidas supone modificarlo y volverlo a pasar a prórroga en el Congreso con la posibilidad de que ahora en plena campaña el Gobierno no tuviera mayoría para prorrogarlo y se plantease el debate de hasta cuándo. Sánchez no está dispuesto de volver a pasar por someter a votación la prórroga cada 15 días”.

“A Sánchez parece que la realidad se haya desencajado del cuadro en el que estaba en octubre y lo quiere encuadrar a martillazos. No quiero pensar qué pasaría si después de las elecciones, el Gobierno se aviniese a modificar el decreto, porque eso equivaldría a repetir con alevosía el error del 8 de marzo y esta vez ya generaría una responsabilidad moral y no sé si penal sobre los muertos que se puedan producir en este período. La situación hospitalaria está a 5 minutos del triaje: es decir, que los médicos deciden a quién ponen el respirador y a quién no. Están horrorizados”.

"No es adecuada la situación ni para una votación ni para una campaña"

“Illa le dijo a los consejeros que las medidas eran suficiente y había que esperar a que surtieran efecto. La realidad que transmiten los que están en primera línea de los hospitales es que el contagio se está multiplicando y que la famosa cepa británica tiene un efecto devastador. Si no se amplían las medidas, se va a producir el colapso. La posición del Gobierno va a seguir siendo la misma, quieren que no se enfríe el efecto Illa para las elecciones. Esto es una realidad en riesgo pavoroso. ¿Cuánto van a esperar las medidas?¿Qué pasa con quien se muera y se contagie en este tiempo?”