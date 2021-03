Ignacio Camacho dibuja el plan de Sánchez con Gabilondo para favorecer a Iglesias: "No me sorprendería"

El analista político Ignacio Camacho ha hecho este martes en TRECE un análisis de la situación política que vive España en las últimas horas, donde la noticia de la jornada ha sido que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va a tener que abandonar el consejo de ministros antes del día 31 de este mismo mes, tal y como estipula la ley electoral madrileña.

Una fecha que ha trastocado los planes del líder de Podemos, quien pretendía abandonar el cargo de su vicepresidencia para mediados de abril, coincidiendo con la efeméride del 14 de febrero, fecha en la que se conmemora el día de la II segunda.

Los partidos se preparan de cara al 4 de mayo

Queda todavía mes y medio para que se celebren los comicios del 4-M, pero todos los partidos están ya preparándose para una fecha que puede tener repercusión en la política nacional. PP y Unidas Podemos han planteado estas elecciones como una especie plebiscito, donde las únicas opciones reales pueden ser Iglesias o Ayuso. "Comunismo o libertad", dice el eslogan de la formación de Pablo Casado.

No han sido, sin embargo, las únicas formaciones que han empezado a enseñar sus cartas. El PSOE de Ángel Gabilondo en las últimas horas ha dado la sorpresa al anunciar en una entrevista que él, después de los comicios, prefiere llevar a cabo pactos con Más Madrid y Ciudadanos que con Unidas Podemos. La justificación del candidato socialista, escogido por Ferraz para llevar a cabo una especie de transición de cara a las legislativas de 2023, es que "no le gusta" el candidato de la formación morada.

Una estrategia que puede pasar por intentar atraer el voto de Ciudadanos, donde las encuestas le sitúan fuera de la Asamblea madrileña, pero que también estaría dispuesto a llegar acuerdos con los socialistas si los números dieran para que Ángel Gabilondo presidiera la Puerta de Sol, algo improbable con las encuestas en la mano.

Camacho analiza el plan de Sánchez con Gabilondo para favorecer a Iglesias

Bajo este contexto, Ignacio Camacho ha analizado las últimas declaraciones que ha hecho Ángel Gabilondo y ha dibujado cuál es la estrategia que esconde Pedro Sánchez para su candidato así como para el líder la formación morada.

"La decisión de pactar no la va a pactar Gabilondo, lo va a hacer Sánchez, y lo de subir impuestos también. Lo están pidiendo los partidos independentistas. La campaña y la negociaciones posteriores las va a dirigir Moncloa, hasta el punto de no es sorprendente que llegado el caso de tener una mayoría de izquierdas Iglesias fuese el candidato alternativo a este señor tan soso. Moncloa quería quitar a Gabilondo por falta de tirón populista, lo cual habla bien de él. A mí no me sorprendería que fuese destinado a un puesto más cómodo, estaba nominado como Defensor del Pueblo, y Sánchez le regalase Madrid a Pablo Iglesias con el objetivo de apuntalar la legislatura nacional y tenerlo sujeto a una especie de quid pro quo", ha analizado.