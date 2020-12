Ignacio Camacho, en 'El Cascabel': "El PSOE ha pasado a ser una plataforma electoral al servicio de Sánchez"

El periodista Ignacio Camacho ha criticado en 'El Cascabel' de TRECE el papel de Pedro Sánchez en la celebración del Día de la Constitución entre otros asuntos de actualidad: “No es la primera vez que Sánchez exige un protocolo casi de jefe de Estado. La puerta de los leones solo se abre para los reyes y los funerales de Estado. Como es evidente que allí no estaba el Rey, me pregunto si lo de hoy ha sido un funeral no de Estado, sino por el estado de la Constitución".

Ignacio Camacho: "Me pregunto qué une al PSOE con los independentistas catalanes y los herederos del proyecto de ETA"

Ignacio Camacho ha destapado la que considera que es la estrategia del Ejecutivo: "El presidente ahora pretende hacer creer que quien incumple la Constitución es la oposición. Sánchez pretende hacer creer que está rescatando a los descarrilados de la democracia e intengrándolos en la convivencia democrática y redimiéndoles perdonándoles los delitos, que es peor que los pecados. La presidenta Batet decía que hay que reflexionar sobre lo que nos une. Y yo me pregunto qué une al PSOE, un partido de tradición constitucionalista, con los independentistas catalanes y los herederos del proyecto de ETA”, ha señalado con dureza el columnista.

"Sánchez le ha dado vuelo a Iglesias y ahora no hay quien lo frene"

"Van a por La Corona y a por las instituciones", afirma con preocupación Ignacio Camacho, que añade que "no encajo el papel del PSOE que ya no es eso, es una plataforma electoral al servicio de Sánchez. Pretender excluir al 45% de los españoles representados en la oposición es una estrategia que ya condujo a un fracaso histórico en la experiencia republicana. Ahora les ha dado a Pablo Iglesias entrada y acceso a la dirección del estado, y eso no se puede entender. Sánchez necesita hacer gestos para que no parezca lo que ocurre, que es que le ha dado vuelo a Iglesias y ahora no hay quien lo frene”.