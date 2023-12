Ibarrola explota contra el PSOE tras su acuerdo con Bildu: "No sé como se pueden mirar al espejo"

Sánchez ha culminado su abrazo a Bildu. El PSN llega a un acuerdo con Bildu para sacar de la alcaldía de Pamplona a UPN.

EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN).

La moción de censura daría la Alcaldía al portavoz de EH Bildu, Josepa Asiron, quien ya fue primer edil en la legislatura 2015-2019.

Una de las protagonistas de la noticia, Cristina Ibarrola, la que aún ostenta la alcaldía de Pamplona, ha analizado lo sucedido durante la jornada de hoy con Antonio Jiménez y su mesa de colaboradores. La edil ha sido clara sobre el "mercadeo" del PSOE: "Ya sabemos que el partido socialista se ha convertido en un partido que hace una política indecente, inmoral, indigna y miserable".

Ibarrola y su equipo ya sabían que en algún momento se iba a producir la moción de censura porque, pese a que no era público, ya sobrevolaba la posibilidad de un pacto entre los abertzales y los socialistas como compensación del apoyo de los primeros a la investidura de Pedro Sánchez: "No han tenido ni siquiera la dignidad de hacer alcalde a Asirón el día 17 de junio, sólo porque les iba a pasar factura en las elecciones de España y porque hoy, si lo hubieran hecho así, no engañando a todo el mundo, Pedro Sánchez no sería presidente de España, Maria Chivite no sería Presidenta de Navarra y Elma Saiz no sería ministra. Todo forma parte de un mercadeo asqueroso y repugnante."

Cristina Ibarrola no ha escatimado en calificativos para definir la jugada del PSN: "Ya sabemos que el Partido socialista se ha convertido en un partido que hace una política indicente, inmoral, indigna y miserable; no sé como se pueden mirar al espejo, desde luego no van a poder salir a la calle y mirar a la gente a la cara"