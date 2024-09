¿Es humillante que Pedro Sánchez pida el voto al fugado Puigdemont para mantenerse en el poder?

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este lunes al PSOE de que sus diputados volverán a votar en contra del techo de gasto en el Congreso "si la propuesta que presenta es la misma" de julio y a la que la formación independentista ya se opuso entonces.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Girona tras inaugurar la oficina parlamentaria de JxCat, cuando faltan tres días para que el Congreso vote de nuevo este jueves la senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025.

"Nuestro voto no puede producir sorpresas. Todo lo que sea para consolidar el 'café para todos' no tendrá nuestro voto, para agravar el déficit fiscal de Cataluña no tendrá nuestro voto, para una invasión de competencias no tendrá nuestro voto", ha dejado claro el secretario general de Junts.

Las palabras de Turull llegan pocos días después de la reunión que mantuvieron en Suiza con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la que también asistió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El sábado, el propio Puigdemont ya advirtió de que el voto de su grupo en el Congreso con relación al techo de gasto "no se decidirá con el objetivo de estabilizar o de desgastar" sino que dependerá de las negociaciones que se planteen.

A lo que Turull ha añadido que las demandas de Junts son "beneficiosas para Cataluña y los ayuntamientos", ya que considera que "el volumen de gasto no se lo puede quedar todo el Estado".

Además, el secretario general de JxCat ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no esté "abanderando los intereses de los catalanes" para lograr que el techo de gasto sea "más favorable" para la administración autonómica.

"Nos extraña, pero esta será la dinámica. Nuestra prioridad es atender a los ciudadanos de Cataluña y la suya es que Pedro Sánchez tenga una legislatura tranquila", ha remachado.