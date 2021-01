Gay de Liébana advierte que el plan de pensiones de Escrivá puede "devaluar" las pensiones

El economista y profesor Gay de Liébana ha acudido este jueves a 'El Cascabel' para comentar la última controversia generada en torno a las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por la nueva ley de pensiones en la que trabaja el Gobierno.

El polémico documento del que Escrivá no se acuerda

En concreto, la polémica ha surgido después de que el ministro haya negado que el Ejecutivo trabaja en subir el cálculo de la pensión de 25 a 35 años, lo que supondría una reducción de media de un 6,3%. Sin embargo, en el marco del diseño del paquete de reformas para remitir a Bruselas, sí que se recoge dicha medida. En concreto se habla de que una "ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación de 25 a 35", lo cual no deja lugar a dudas.

La controversia nace después de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, haya explicado en una entrevista que su formación no va a apoyar ninguna dirección que vaya en ese sentido y que esta es una medida que no estaba contemplaba en el acuerdo de Gobierno que suscribieron con el PSOE hace ahora un año. En esa misma entrevista, además, el vicepresidente segundo de Unidas Podemos afirmaba que esa medida no iba a encontrar ningún tipo de apoyo en el Congreso.

Gay de Liébana apuesta por un cambio de modelo

El economista Gay de Liébana, colaborador habitual de la cadena COPE, ha considerado en TRECE que el debate realmente no es si ha existido o no el documento, ya que este es un debate vacío de contenido. A su juicio, "estamos en una partida de ajedrez, pero el problema es que no hay dinero suficiente para las pensiones. En definitiva estamos en un contexto borroso", se ha reafirmado.

Sí ha querido dejar claro, por otro lado, que esta medida supondría devaluar mucho las pensiones de los ciudadanos. "Si tenemos en cuenta que al contemplar la vida laboral, recoges los años primeros años en los que no cobras mucho, la pensión se puede devaluar. El problema de las pensiones sin embargo deriva cuando no hay trabajo o este no está bien pagado. Esto pasa por un cambio de economía que no se está produciendo y que va a provocar que nos pille el toro", ha querido dejar claro, y ha pedido al Gobierno de Sánchez que trabaje en él.