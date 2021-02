Gay de Liébana advierte al Gobierno en ‘El Cascabel’: “Las cuentas apuntan a los 6 millones de parados”

El profesor y economista, José María Gay de Liébana, analiza en 'El Cascabel' de TRECE el trabajo del Ejecutivo de Sánchez para tratar de salir de la crisis económica que cada vez se prevé más larga y dura: “A mí las cuentas me salen a más de 5 millones de parados y apuntando a los 6 millones. Estamos ante una cifra que igual es el 25% de la población activa, es una situación muy complicada que pone de manifiesto que no hay trabajo, que la economía española está extenuada, agotada y debilucha a más no poder”.

La pregunta de cuándo llegará la recuperación a nuestro país es una de las más formuladas en los últimos meses por parte de cientos de miles de trabajadores, autónomos y empresarios. Ante ello, Gay de Liébana explica que “hay un detalle y es que en Australia, en estos momentos no hay covid, y en Nueva Zelanda solo hay 3 casos. Allí han puesto ayudas a las empresas por un 24% del PIB y en Australia del 15,3%, mientras que en España de solo el 3,7%. Esto quiere decir que mientras haya tanta destrucción empresarial, hay destrucción económica y estaremos muchos más años intentando que nazca lo nuevo”.

"En 2025 creo que España empezará a salir de este atolladero; antes nada, somos los parias de Europa"

En este sentido, la cronología que propone el profesor es la siguiente: “El año 2021 vamos a un ritmo de vacunas muy lento, está perdido este año y no creo que el verano sea bueno. El año 2022 quizá entremos en algo de mejor, pero seguiremos yendo con mascarilla, yendo con miedo… En 2025 creo que España empezará a salir de este atolladero, pero antes, nada, porque somos los parias de Europa. La caída del PIB de España ha sido la más aguda de toda Europa con el 9,1%”.

“Sobra gasto público a mansalva”, concluye el profesor. “Es totalmente innecesario gastar el dinero en tonterías como estudiar la implatantación de los 4 días laborables a la semana. El dinero se debe usar ahora para impulsar a la economía. No se ha hecho absolutamente nada por parte del Gobierno. Lamentablemente, el gasto se está estructurando realmente mal. Tenemos mucho gasto superfluo, no necesario, muchos ministros que no necesitamos. Necesitamos a tecnócratas, gente que sepa tirar este país hacia delante se llame como se llame, si no, nos estamos hundiendo en la miseria”.

Sobre la grave situación que afrontan los jóvenes, Gay de Liébana revela que “los datos de Eurostat del paro reflejan que España también es líder del paro juvenil con un 40,7%. Es muy complicado. Amazon ha facturado 386.000 millones de dólares, el año pasado, facturó 280.000 millones de dólares, ha incrementado su facturación y pone de manifiesto la importancia del sector tecnológico por el que tendríamos que haber apostado y haber tenido capacidad de atracción para estas empresas. Estamos en un presente y un futuro donde la digitalización se va a imponer, es un mensaje que habría que lanzar a los jóvenes. El sector tecnológico es clave”.