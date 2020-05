García-Page califica de "pesadilla" el pacto del PSOE con Bildu: "Me repele"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha denunciado en 'El Cascabel' el pacto alcanzado con Bildu por su partido, el PSOE, en el Congreso de los Diputados para derogar la reforma laboral a cambio del apoyo de los abertzales a la quinta prórroga del estado de alarma. El barón socialista no ha dudado en afirmar que le "repele" este acuerdo.

"El presidente sabe perfectamente cuál es mi opinión a este respecto", ha explicado Page, "la verdad es que todos hacemos un ejercicio de cierta contención porque estamos en estado de alarma, pero no creo que haya nadie contento con ese pacto, ni siquiera el Gobierno. Uno tiene que estar muy desesperado. No sé cuál sería el nivel de trastorno político transitorio o de agobio, por un lado, para no fiarse de los compromisos pactados con Ciudadanos o con el PNV, y por otro, para que simple y llanamente te quepa en la cabeza pactar con Bildu", ha afirmado el presidente castellanomanchego.

García-Page ha señalado que "no es tolerable" llegar a acuerdos con Bildu. "Creo que habrá que pasar página de ese pacto que, además, estuvo encubierto y tapado hasta que se votó, lo cual ya lo desautoriza mucho en las formas", ha añadido el barón socialista.

Incluso el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado el pacto como "una más de esta suerte de pesadillas que llevamos viviendo desde que entró el virus". No obstante, García-Page no cree que el acuerdo vaya a cristalizar porque no cree que la sociedad española ni la clase política "vayan a blanquear a Bildu de ninguna de las maneras". "Me repele hablar de vidas con alguien que ha hecho del ataque a la vida de otras personas su instinto político. Bildu ha tenido la oportunidad de votar a favor de salvar vidas a cambio de nada después de los años y años que llevan amparando, justificando, cuando no directamente atentando", ha concluido Page.