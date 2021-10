García-Page, en TRECE: "El día que el PSOE no sea útil para los españoles dejará de existir"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha atendido a ‘El Cascabel’ de TRECE para valorar la celebración del congreso del PSOE, las políticas en materia de economía que está llevando a cabo el Gobierno o la financiación autonómica entre otros asuntos.

En cuanto al congreso celebrado por su partido el pasado fin de semana, García-Page señala que "el PSOE es de los españoles, y el día que no seamos útiles a la gente, el partido tendrá que dejar de existir o cambiar radicalmente. Estamos volviendo a un espacio infinitamente más abierto y omnicomprensivo. Pretendemos asumir que mucha más gente se sienta confortable en nuestras ideas. En general, en la política ha habido demasiado frentismo. Ha sido muy esclarecedor el congreso en ese sentido, me siento más contento que hace cuatro años que estábamos abriéndonos en canal con debates internos y problemas de liderazgo. Ha habido un ejercicio de responsabilidad de gobierno y me alegra”.

En cuanto a los pactos necesarios para gobernar ante la fragmentación de la política en España, García-Page asegura que “me tocó gobernar con Podemos no porque quisiera. El político que dice que quiere gobernar con otro no está en este mundo. Hay que retornar hacia una política de consensos, entendimiento mutuo. Distingo lo que uno hace porque está en su ADN frente a hacerlo porque no queda más remedio o por necesidad. El PSOE tiene un programa que quiere cumplir, ahora tiene que hablar con quince hasta para la última coma de una ley. El país reclama una mayor estabilidad. Lo verdaderamente importante en España ha pasado de la mano de grandes acuerdos”.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha también ha dedicado una breve valoración sobre la derogación de la reforma laboral que el Ejecutivo tiene en su hoja de ruta tras la confirmación de Yolanda Díaz y sostiene que “antes de tomar ninguna decisión sobre la reforma laboral, intentaría agotar el diálogo social lo máximo posible. No puede haber vacío legal, en materia económica y social lo importante es el consenso”.

Por último, en lo que respecta a la financiación autonómica, García-Page manifiesta que “una cosa es el dinero que entra en Castilla-La Mancha y otro el que recibe la Junta. La financiación autonómica no lo es todo. Tenemos un gasto enorme en educación, sanidad y servicios sociales que son el 90% de los problemas que tiene la gente. Lo que decimos es que el reparto, lo que garantiza la Constitución es que cada comunidad autónoma tiene que tener suficiencia financiera para financiar los servicios que tiene. No estamos para tener 17 mercados diferentes, 17 regímenes fiscales ni para inventar caprichos. El gasto que tiene que recibir cada autonomía tiene que medir los servicios por habitantes y dónde vive la gente”.