Francisco Igea, sobre Arrimadas: "Hubiera tomado mejores decisiones si no se hubiera rodeado solo de leales"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las principales claves que ha dejado este lunes la actualidad política en su región, donde la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de PP y Ciudadanos ha fracasado.

En este sentido, Igea ha subrayado su apoyo incondicional al actual presidente, Fernando López Mañueco: "Si las características de un presidente es ser 'serio, soso y forma' nosotros tenemos al mejor de los posibles. Es un hombre formal, leal, aunque también tiene su sentido del humor. Somos un gobierno muy cohesionado, aunque la crisis nos ha unido mucho y esta moción nos ha dado aún más cohesión. Nosotros teníamos muy buena sintonía personal, pero además tenemos un acuerdo programático que estamos cumpliendo y un trabajo conjunto en el Consejo de Gobierno que durante toda la crisis es imposible señalar quién es el consejero de Ciudadanos y quién es del PP, porque aquí solo había un asunto que era intentar que el daño fuese el menos posible. Lo más importante es que hemos señalado a los españoles una cosa, que es que uno puede estar en un gobierno de coalición y dar estabilidad".

También ha analizado la estrategia del PSOE, de la que no ha dudado que está orquestada desde Moncloa: "Esto lo dijo el propio Tudanca, decía que no era el momento y que no la iba a presentar. Al final es lo que pasa en el Gobierno de Murcia lo que lanza esta secuencia de acontecimientos. Yo creo que está claro que el Partido Socialista, con Iván Redondo y los genios del relato, tenía un plan. Lo que han hecho es construir un cuento que comienza desde el momento en el que comienza el Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias. Ellos saben que tienen una mayoría muy incómoda, saben que tienen que pactar unos Presupuestos para sobrevivir. Una vez que están aprobados los Presupuestos, como no hay moción de censura alternativa, hay que ir liquidando los socios más modestos. Además, si de paso nos sacan a nosotros y sacan a Iglesias se quedan con todo el espacio del centro-izquierda para poder convocar unas elecciones y tener un resultado mayoritario".

Igea también ha hecho balance de estas últimas semanas, con los efectos que ha tenido para su grupo parlamentario: "Han sido unas semanas muy malas porque se duda de la integridad y la decencia de la gente, que esto es siempre gratis. Los procuradores han pasado muy mal rato porque estar bajo sospecha dos semanas es muy duro. Ha sido una época muy complicada por culpa de la crisis y siempre hay ciertas tensiones que diferencian lo humano de lo político. Yo estoy muy orgulloso de ellos, porque sabía que iban a responder a sus principios".

En esta dirección ha señalado que se siente orgulloso de la jornada política que se ha vivido este lunes en Valladolid: "Hoy ha sido un buen día para la política, hay días en los que sales todos juntos, aplauden y la gente llora. Es un día muy emotivo y espero que sea un gran ejemplo para el país. Se puede hacer política de otra manera. No se puede presentar una moción de censura para vetar un gobierno del PP porque nosotros no somos el PP. No nos pueden pedir que nos censuremos a nosotros mismos".

En clave nacional, el vicepresidente de Castilla y León también ha analizado la situación de Ciudadanos: "A mí me han dado por finiquitado en varias ocasiones. Yo ya he asistido a mi entierro político en tres ocasiones. No teníamos intención de que esto ocurra. Es verdad que el partido atraviesa un momento difícil, en un espacio muy polarizado y con las decisiones equivocadas. Yo posiblemente sea el crítico de los críticos. Soy una de las personas que soy muy leal a mi partido porque soy leal al programa que presenta para España. Ese espacio existe y en un momento tan polarizado es más importante que nunca. También es verdad que los ciudadanos tienen que vernos como un factor de estabilidad. Existen muchos multipartidarios en el mundo que son estables, pero hay que negociar muy bien y no hacer oposición dentro del Gobierno. Yo creo que si somos capaces de transmitir esto y decir que somos de centro, pero no porque un día hemos apoyado a unos y otros a otros".

Por último ha mirado al futuro, celebrando que la formación naranja haya cambiado su permanente para introducir a miembros que tienen responsabilidades en gobiernos autonómicos y locales: "Este es un partido que tiene las cosas claras sobre la corrupción y otros asuntos. Ahora, es evidente que la estrategia y la moción de censura ha sido un fiasco, por eso hemos tomado otras decisiones. Es decir, abrir la permanente, relegar a las personas que han tomado las decisiones porque han sido un desastre, eso es evidente. Para tomar una decisión es importante tener a alguien dentro que te lleve la contraria. Si en la permanente hubiera habido desde el principio alguien que estaba en los Gobiernos sería diferente. Ahora sí lo están y podrán valorar el impacto que puede tener esa decisión y conocer a las personas del PP en otros territorios. Se toman mejores decisiones que cuando uno se rodea solo y exclusivamente de leales. Por eso son importantes los cambios que se han hecho y hay que aprender de los errores a través de la autocrítica".