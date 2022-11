El presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación económica y política de España. Ha comenzado la entrevista explicando cómo al Gobierno se le está yendo de las manos la situación económica: “Sin duda. En los últimos meses, ha llegado tarde, mal y copiando las recetas del partido popular. Está haciendo un diagnóstico equivocado y el tratamiento siempre va a ser erróneo. Me parece que lo que necesita este país es un gobierno que gestione y que deje la ideología para otras cuestiones. Sánchez está más preocupado de la ideología que la economía”.

En cuánto a la negociación frustrada entre el Partido Popular y el Gobierno de Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Alfonso ha mencionado su conservación con Feijóo: “He hablado con él y le he explicado mi posición, pero él tenía las ideas claras. Lo que todos percibíamos es lo que hizo: dar un puñetazo en la mesa y decir que no se pueden cambiar las reglas del juego una vez empezado”, advertía Fernández Mañueco haciendo referencia a la reforma del delito de sedición, que fue lo que acabó con esta negociación.

¿Se retomarán las negociaciones entre PP y PSOE? ¿Pueden llegar a negociar sobre algún otro tema después de esto?: “No lo sé, lo que sé es que Sánchez ha demostrado que es poco fiable. Este año prometió a ayudar a las Comunidades Autónomas a sufragar los gastos de lucha contra la pandemia y no ha llegado ni un euro sobre eso. Necesitamos un gobierno que se preocupe de gestionar los fondos europeos. El 80% de los fondos vinculados a la automoción han quedado desiertos. Sánchez nos ha castigado y no sé qué le hemos hecho para que nos trate de esta manera”.

Sobre los comentarios de Isabel Díaz Ayuso en ‘El programa de Ana Rosa’ donde tachaba al Gobierno de querer “matar a la oposición” para mantenerse en el poder, Alfonso opinaba que “está claro que la política que ha llevado Sánchez ha sido el ataque frontal a Feijóo e intentar desacreditarlo. Que digan que no es una persona preparada suena a chiste”.

Por otro lado, Fernández Mañueco también ha hecho referencia a su relación con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox): “Nos ponemos de acuerdo en lo esencial. Nos hemos volcado en bajar impuestos, reactivar la economía, fortalecer los servicios públicos y en proteger a las familias y a los trabajadores. Tenemos una relación cordial, es buena. Hay declaraciones que no comparto o que no haría. Somos dos fuerzas políticas que pensamos de manera distinta y hacemos declaraciones de manera distinta. En lo político nos ponemos de acuerdo en lo esencial”.

La Audiencia de Sevilla ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción y al PP, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, en el que les da un plazo de tres días para que se pronuncien sobre el ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán. ¿Se le debería dar el indulto?: “No se le debe dar el indulto. Se puede cumplir la ley o actuar como el PSOE, que está más preocupado de sacar a sus socios de la cárcel que de tomar decisiones que beneficien al país”, explica el presidente de la Junta de Castilla y León.