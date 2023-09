Feijóo: "Todos los expresidentes del Gobierno están en contra de lo que puede hacer Sánchez con la amnistía"

Al presidente del PP todavía le quedan 13 días para exponer en el Congreso su programa de Gobierno, un discurso con el que arrancará el 26 de septiembre el debate de investidura. Alberto Núñez Feijóo ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE cómo afronta esta cita: “Si nada se tuerce, entramos en el hemiciclo a cuatro votos de la mayoría absoluta. Me presento para cumplir el mandato del jefe del Estado, ya que tenemos más apoyos para esta investidura. Vamos a ver qué es lo que pasa y si se pueden conseguir los cuatro votos”.

El líder del Partido Popular adelanta que centrará su discurso en la defensa de la Constitución y la Transición y “después de eso veremos el posicionamiento de los partidos”. Además, ha dejado claro que no se presenta a la investidura para “ser presidente de Gobierno a cualquier precio”.

Dentro de su ronda de contactos para la investidura, Feijóo se reunió con Pedro Sánchez y le propuso realizar un gran pacto por la igualdad de los españoles y hasta acordar la duración de la legislatura, pero obtuvo la negativa del líder socialista: “Después de esa entrevista, saque de conclusión y es que hay una cosa que le interesa: ser presidente del gobierno de España a cualquier precio. Yo le dije que tenemos una obligación con los españoles que es llegar a acuerdos”. En cuanto a su cita con el PNV, el presidente del PP obtuvo la misma respuesta: “El PNV ha dicho que no va a apoyar, prefiere ser un partido en la órbita de Sánchez. No conozco las cosas positivas que ha hecho Sánchez en el País Vasco, lo único que ha hecho es blanquear a Bildu”. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

¿Amnistía por investidura?

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, sobre si el Ejecutivo sigue creyendo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe venir a España para rendir cuentas, defiende que "es el momento de la política" y el diálogo para resolver conflictos políticos. Feijóo, por su parte, deja claro que “es una falacia socialista decir que los españoles tenemos que pasar por las condiciones independentistas. Esto no se ha votado en las urnas”.

Además, la diputada de ERC en el Congreso y exconsellera de la Generalitat, Teresa Jordà, ha reclamado un "compromiso firmado, con calendario y voluntad política" por parte del PSOE en caso de que la ley de amnistía no se pudiera aprobar antes de una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente.

“Yo no estoy dispuesto a facilitar una ley de amnistía a sabiendas de su ilegalidad. La ley de amnistía es una ley que le beneficia solo a Sánchez, no a los españoles. La ley de amnistía es para que Sánchez sea presidente, nada más. Si va a haber o no una repetición electoral va a depender más de Puigdemont que de Sánchez”, lamenta.

Movilización contra la amnistía

Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra el Gobierno, después de que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, haya acusado a Aznar de proferir "llamamientos golpistas" tras instar a una movilización contra la amnistía: “Es muy grave que la portavoz del Gobierno llame golpista a un expresidente del Gobierno. Lo que pasa es que no se le puede cesar por hacer lo que el gobierno le manda. Sánchez es experto en negociar con partidos que han dado golpes a la Constitución española. Todos los expresidentes del Gobierno de España están en contra de lo que puede hacer el señor Sánchez, salvo uno, el señor Zapatero”.

La secretaria general del PP, Cuca Gamara, ha avanzado este miércoles que su partido prepara una movilización en Madrid para protestar contra la amnistía, que se celebrará el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, en vísperas de la sesión de investidura en el Congreso. Feijóo ha confirmado en TRECE el lugar y fecha exacta: “Hemos decidido hacer un acto del PP en Madrid en defensa de los acuerdos de Estado. El PP va a defender la Constitución española. Será, en principio, en la Plaza de España, el domingo 24 de septiembre”.

El líder del Partido Popular ha asegurado estar convencido de que “la mayoría de los españoles son conscientes de que esto es una gran cacicada. Esto es una cacicada en beneficio de una élite política que tiene los votos suficientes para hacer presidente a un candidato. No vale todo en política. Es la cacicada más grande que hemos visto en la democracia española”.