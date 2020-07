La Federación de Asociaciones de Periodistas piden a Iglesias "respeto" a la hora de hablar de la prensa

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado "rotundamente el nuevo ataque" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a los periodistas y considera "gravísimo" que desde la Vicepresidencia del Ejecutivo se juzgue natural que se les insulte en las redes sociales.

"Los representantes públicos están obligados a defender el libre ejercicio del periodismo como un elemento fundamental de las democracias", ha defendido la FAPE, que reconoce que "los periodistas, como todos los ciudadanos, no están exentos de la crítica a sus opiniones".

Sin embargo, cree que "lo que está haciendo el vicepresidente no es animar a que se ejerza ese derecho a la crítica", sino "animar al insulto con un objetivo muy claro: coaccionar e intimidar al periodista para impedir que ejerza libremente su profesión".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este martes que en las democracias avanzadas hay que "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" está sometido "tanto a la crítica como la insulto en las redes sociales".

Nemesio Rodríguez, presidente de FAPE, ha analizado las críticas de Pablo Iglesias a la prensa en 'El Cascabel': "No tiene nada que ver la capacidad de criticar, a la que estamos sometidos todos los ciudadanos, con el insulto. El vicepresidente debería naturalizar el respeto, fundamento básico de un estado democrático como el que tenemos".

Por último, Rodríguez ha explicado cuál es el papel de un periodista en un caso como el que afecta a Pablo Iglesias: "No entro en sus creencias. Lo que no puede ser que desde Moncloa se naturalice el insulto, sobre todo cuando se trata de informaciones del caso sobre el que se está investigando. Los periodistas estamos aquí para pedir rendición de cuentas a los protagonistas de la noticia. Si él no entiende esto, está condicionando la tarea del periodista".