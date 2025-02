Una exsenadora de Podemos describe cómo se comportaba Monedero con las compañeras y desmonta la defensa del partido de Ione Belarra: "Mienten descaradamente"

La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid abrió en enero una investigación a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y docente en este centro universitario, tras abrir un expediente de información reservada por la Unidad de Igualdad después de recibir una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna. En Podemos están muy contentos con cómo han reaccionado al caso Monedero. Han hecho "lo que tenían que hacer”, dicen, a pesar de que el político siguió en el chat de la dirección del partido después de las denuncias y a pesar de que, aunque en Podemos lo niegan, sí que siguió apareciendo en actos de partido después de las denuncias. Tampoco lo echaron del partido ni tomaron medida alguna.

Podemos y Sumar se defienden

Celia Cánovas, abogada y exsenadora de Podemos, conoció perfectamente dentro de la formación política lo que estaba pasando en su día: “Por lo que yo he vivido, piensa que yo me marché en el 2019, canales de denuncia yo, personalmente, no conocí, no existían. Y creo, sinceramente, que es falso, que no se ajustaba a la realidad esto de que dentro del partido hubiese numerosos canales de denuncia. Lo tienen que decir para cubrirse las espaldas de algo que han denunciado ellos tanto de cara a los demás, pues tienen que lavar la imagen externamente. Pero que no había canales, esto lo puedo asegurar”. La exsenadora de Podemos considera que, con estas actitudes, se está perjudicando seriamente a las mujeres que son agredidas sexualmente de verdad: “Esto lo estamos viendo abogados que estamos defendiendo a mujeres atacadas, tanto a las mujeres como a hombres, cuidado. Y vemos la escasez absoluta de medios, pese a las risitas de estas señoritas, que los viajes que se pegaban a Nueva York y venga a decir tonterías, cuando la realidad que pisamos los abogados es absolutamente diferente”.

Así se comportaba Monedero con las compañeras de partido

Celia, que conoce personalmente a Juan Carlos Monedero, define cómo se comportaba con las compañeras de partido: “No se decía, pero todos lo sabíamos cómo era. Era una persona que te agarraba, te achuchaba, te besuqueaba, pero a todas las mujeres en general. No a una en especial, a todas las mujeres”. Además, añade, “que lo que antes de existir todo el lío este del feminismo inventado, que se ha montado Irene Montero y su séquito, la gente no daba importancia a que te diesen un pellizco. Esto de calificarlo como una agresión sexual, esto ha sido cosa de ellos. De ellos hace poco, hace como dos años, desde que la señora esta empezó a ejercer como 'ministre' y tuvo que hacer ver que se ganaba el sueldo. Y empezó a inventar estas cosas y a crear las leyes que creó. Ahora, que ese señor fuese al ataque con una o con otra, pues lo veo bastante verosímil. Que sea delito, esto ya no lo sé, lo dirán los tribunales”.

Celia señala que están siendo víctimas de sus tesis feministas extremas que no se correspondían con una realidad o con un problema hace años. “Han creado una pelota que ahora mismo, si una se pone a pensar, pues es verdad. Este señor o el otro de Podemos o no Podemos, pues resulta que aquel día me hizo un pellizco en mi parte trasera o me tocó un pecho. En aquel momento yo no le di importancia, pero ahora me están diciendo las feministas que esto es una agresión sexual. Oye, pues además, si es un cargo público o un señor conocido como es él, pues oye, voy a hacer publicidad de esto, para que se sepa”. También sostiene que este tema se utiliza con fines partidistas, tanto Podemos como Sumar: “Lo utilizan ambos. Y seguramente, esto le va muy bien al PSOE, porque la izquierda a la izquierda del PSOE, se están hundiendo ellos solitos. Empezaron muy bien, con ideas muy bonitas, pero se han acabado de hundir. Y fíjate, llegamos hasta las agresiones sexuales, hasta ese punto. Habíamos hablado de la casa de Galapagar, habíamos hablado de que viven como reyes, como les gustan los cargos, etcétera. Pero ya llegamos al punto este de las agresiones sexuales. Una cuestión, yo creo que, gravísima”.

"¿Cómo pueden mentir a la gente tan descaradamente?”

Muchos cargos de Podemos han sostenido que Monedero hacía mucho tiempo que estaba ya apartado del partido, que no formaba parte de la dirección del partido y que no era nadie en Podemos: “¿Será posible? ¿Cómo pueden mentir a la gente tan descaradamente?”, reacciona sorprendida Celia Cánovas. “Yo recuerdo y he visto a Monedero en los despachos de Podemos del Congreso, cuando yo era senadora. Y este señor, teóricamente, lo habían o había dimitido de sus cargos y no era nadie en Podemos. Yo sé que Pablo Iglesias y él eran íntimos amigos. Este señor era el que daba los consejos a Pablo Iglesias. Entonces, esto quiero dejarlo claro, el señor Monedero se paseaba, asistía a todos los actos, asistía a los plenos importantes del Congreso, y yo lo he visto entrar en despachos y reunirse con gente. En fin, que es mentira todo lo que dicen”.

Las críticas que se le hacen a Monedero sobre su carácter machista también se extienden hacia Pablo Iglesias. ¿Son similares en sus comportamientos? ¿Cree que ambos, como fundadores del partido, siempre han ejercido su poder para extralimitarse en su relación con las compañeras de Podemos? “Yo creo que sí. Mi opinión es que sí. Ahora, insisto, se han hecho valer, porque ellos acudían a un acto, es que se te caía la baba y a los que no se les caía, es igual, lo hacían para medrar en el partido. Hombres y mujeres. Pero estas mujeres que tanto hablan han estado allí y a lo mejor han sufrido, o se han dejado también acosar porque sabían que con eso conseguían un puesto en un cargo orgánico dentro del partido. Y esto ha sido así. La prueba está en Irene Montero. Irene Montero ha sido ministra porque la ha puesto su pareja. Para mí no hay nada más machista que esto. Y luego este señor se va y dice, pues nombro a esta y a la otra. Y pensar que ellas tienen algún tipo de autonomía es de risa. O sea, ellas son la voz de su amo”.