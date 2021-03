La exsenadora de Ciudadanos, Ruth Goñi, explica en TRECE los motivos por los que no deja su acta en el Senado

La exsenadora de Ciudadanos, Ruth Goñi, ha entrado a comentar en TRECE la situación que vive el que hasta ahora ha sido su partido, después de que varios cargos se den de baja del partido ante la nueva deriva estratégica que ha tomado el partido.

Goñi, una de las senadoras que se ha presentado en los comicios de abril y noviembre de 2019 por la coalición Navarra Suma, ha explicado que "como navarra, no puedo aceptar que Ciudadanos pacte con Sánchez cuando fue Sánchez quien pactó con Bildu para el Gobierno de Navarra así como para los Presupuestos".

Estos, precisamente, han sido a su juicio el punto de inflexión que ha llevado a que muchos compañeros suyos, entre los que se incluye, se hayan dado de baja del partido en las últimas horas, provocando de facto que la formación de Inés Arrimada se haya quedado sin grupo parlamentario en la Cámara Alta. "Yo no entendí de esa negociación que había, era la persona que en el Senado llevaba los PGE y al final no entraron en el pack en el último segundo", ha apuntado.

Sin embargo, sí que ha defendido la gestión de la líder de Ciudadanos cuando en este último año, marcado por el coronavirus, su formación ha tenido una actitud dialogante con PSOE y Unidas Podemos: "He entendido que ha habido que tomar decisiones muy duras y entiendo el apoyo de Ciudadanos a Moncloa en momentos de incertidumbre".

Goñi aclara por qué no deja su acta

Uno de los grandes reproches que se han hecho a la que ha sido senadora por Ciudadanos en los últimos dos años ha sido que no dejase su acta. Algo que ella ha justificado, aunque ha explicado que no ha sido una decisión fácil de tomar.

"No es una justificación, es una explicación de mi situación personal. Yo tengo que dejar el partido porque después de la Ejecutiva Nacional quedó claro que continúan con la estrategia de seguir abrazados con el sanchismo, estrategia que no ha pasado por ningún órgano de aprobación del partido y que ha decidido una cúpula de forma unilateral", ha arrancado. "En el fondo me iría a mi casa encantada, el problema es que si yo dejo el acta la persona que entraría en el escaño va a ser una persona del partido y va a apoyar la nueva estrategia del partido y van a utilizarlo para apuntalar a Sánchez. No vamos a cumplir con nuestros votantes navarros, por eso no voy a entregar el acta y voy a seguir en el Grupo Mixto", ha apostillado en 'El Cascabel'.