Un exdirectivo del Madrid lo tiene claro: "El jugador favorito de Franco era Josep Samitier, era un culé"

Tenía que ser una rueda de prensa esclarecedora, pero acabó siendo la causante de más polémica. Quizá la única victoria de Joan Laporta ayer fue que, al menos, durante unos días solo se hablará de Franco, del régimen y de la historia. Poca cosa aclaró el presidente blaugrana sobre para qué se utilizaron esos 7 millones y medio de euros. Laporta sacó un informe, y asegura tener 628 más, además de 40 CD que responden a 4 años. El resto de supuestos informes, dice Jan, se destruyeron. Pero lo que se llevó todas las miradas fue el dardo que Laporta lanzó al Madrid. Muy enfadado el presidente blaugrana porque el club blanco se persona como perjudicado en la causa, una personación que hoy avala la Fiscalía. "El Real Madrid ha sido siempre el equipo del régimen y el más favorecido por el árbitro". Estalló la polémica y aunque a piori parecía que el Madrid no iba a contestar, lo hizo.



'El Cascabel' de TRECE ha llamado a Toni Freixa y a Inocencio Arias, dos exdirectivos del FC Barcelona y del Real Madrid, respectivamente, para que den su versión sobre lo acontecido en esa rueda de prensa y la posterior respuesta del equipo capitalino. Inocencio Arias que fue director general del Madrid a finales del s. XX, tiene claro que Joan Laporta ha intentado engañar al personal: "El Madrid de las 5 copas de Europa era un equipo maravilla. El franquismo, ¿Cómo iba a comprar al árbitro polaco o austriaco? Si es que es ridículo. El régimen franquista, que era un régimen paria, se quiso montar en el autobús del Madrid porque ganaba, su hubiera ganado el FCB se hubiera montado su autobús. El jugador favorito de Franco no era Di Stefano, ni Puskas, ni Gento, el favorito era Josep Samitier. Franco era un culé".



Freixa, por su parte, ha estado presente en dos de las últimas tres juntas directivas de la entidad. Para el exdirectivo el Madrid ha realizado un video totalmente capcioso que responde a un Laporta enfadado por la actitud del Real Madrid ante el 'caso Negreira': "A mí, Laporta me gustó, me gustó como defendió al club de acusaciones que solo pueden nacer de la mala fe. Y la respuesta del Madrid es un video donde no aparece fútbol. Ni una jugada donde el Barça pudiera ser beneficiado. Es una época del NO-DO donde las autoridades intervenían para inaugurar cosas de toda clase. Todo es un espectáculo lamentable. El Madrid va por libre porque el Real Madrid ha decidido personarse individualmente. El video del Madrid es absolutamente demagógico"