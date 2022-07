Esto es lo esconden los gestos de los políticos en el debate sobre el estado de la Nación

¿Cómo se sentía Pedro Sánchez durante su discurso? ¿Cuáles eran las reacciones no verbales de sus socios? ¿Cómo ha respondido la oposición con sus gestos? Para responder a estas preguntas analizamos en imágenes lo que ha dado de sí la primera jornada del debate sobre el estado de la Nación en el Congreso con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, en 'El Cascabel' de TRECE.

¿Pedro Sánchez se creía lo que estaba diciendo?: “Ha tenido momentos y momentos. Hemos advertido que tenía su discurso muy preparado e interiorizado porque levantaba la mirada y continuaba sabiendo lo que tenía que contar”, apunta José Luis, destacando que esto denota seguridad y confianza.

Durante la intervención del presidente del Gobierno, ha sacado un papel con unos gráficos, un momento muy interesante: “Este es un punto muy positivo siempre que no lleves demasiados papeles. Con esto lo que hace es respaldar lo que está diciendo, aunque no sea verdad y aunque prácticamente no se lea, pero le da credibilidad. Otro acierto es que no era un folio, era un cartón. Los folios delatan los nervios del orador”.

A pesar de la seguridad, aparente, que mostraba Pedro Sánchez, el experto en comunicación no verbal ha destacado un momento de nerviosismo: “Cuando ha hablado de la Ley de Memoria Democrática. Lo que he advertido en Pedro Sánchez es cómo se junta de manos, se encoge corporalmente y se queda mirando hacia el suelo. Este es el típico comportamiento corporal de Sánchez cuando se encuentra más intimidado y más inseguro, porque se lo he estudiado en los últimos años”.

Por su parte, Yolanda Díaz, para José Luis Martín, ha sido la gran protagonista del debate: “No aplaudía a Pedro Sánchez cuando estaba dando sus iniciativas, a pesar de que las otras diputadas de Podemos estaban aplaudiendo. Ella no quería aplaudir. Esto es muy complicado cuando lo hace el entorno, tienes que querer, radicalmente, no aplaudir. Al final acaba aplaudiendo, pero aplaude con sus manos, pero no con su mirada. Mientras que todo el mundo aplaude mirando a Pedro Sánchez, ella no podía dirigir la mirada a Pedro Sánchez. Esto es clave, creo que estaba bastante enfadada con él”.

Por último, Cuca Gamarra, quien ha cogido toda la iniciativa del Partido Popular, ha sido de las “intervenciones más sólidas” del debate: “Cuando lanzaba los reproches hacia Sánchez le miraba directamente y eso está muy bien porque Pedro Sánchez, cuando se dirigía al Partido Popular, les señalaba con la mano, pero no les miraba y con esto se pierde credibilidad y pierde fuerza el mensaje”, explica José Luis.