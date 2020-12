Esteban Urreiztieta considera que cada día hay "más indicios" de la financiación ilegal de Unidas Podemos

Esteban Urreiztieta, subdirector del periódico de El Mundo, ha analizado este lunes las últimas informaciones que se han conocido sobre la relación que vinculan a Unidas Podemos con la consultora mexicana Neurona, un caso que lleva meses en los juzgados y por la que se investiga a Podemos de una posible financiación ilegal.

Esteban ha querido participar en 'El Cascabel', después de que este lunes el juzgado de instrucción 42 de Madrid tomase declaración como testigos a tres personas que fueron contratadas por Podemos de cara a las elecciones generales de abril de 2019 para la realización de trabajos audiovisuales o de producción electoral. Comicios en los que precisamente se cometieron los posibles hechos delictivos.

En concreto, ha explicado, el periodista, se investiga el pago 337.000 euros por hacer tareas de campaña que nunca han demostrado que se realizasen. El juez Juan José Escalonilla responde de esta forma a las denuncias hechas por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente y luego ratificadas por la también exletrada del partido y exresponsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona.

Sobre este asunto Esteban, tras haber escuchado a los nuevos testigos, ha dejado claro que "todavía no hay elementos para contestar a dónde fue el dinero, pero cada vez hay más indicios de que el dinero no se destinó a la campaña electoral de Podemos y que acabó en manos de los propietarios de Neurona". Sobre la macha judicial, además, el comunicador ha considerado que "hay dos grandes novedades". Por una parte, "la declaración de los trabajadores de Podemos que afirman no saber qué es Neurona" y la declaración del gestor de Neurona "que aporta unas facturas que acreditan como el dinero acaba en una sociedad tapadera".