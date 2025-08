Esperanza Aguirre : "De lo único que me alegro es de que no hagan nuevos presupuestos"

Aguirre reivindicó su legado en la Comunidad de Madrid y defendió la continuidad de las políticas fiscales de su sucesora, Isabel Díaz Ayuso. “Madrid financia absoluta y totalmente sus servicios y además de todo eso es la que le proporciona tres veces más que Cataluña al fondo común para las otras comunidades”, subrayó.

La expresidenta lamentó los comentarios de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre el supuesto "dumping fiscal" de Madrid. “Esta señora no dice más que disparates. Lo que pide Ayuso es autonomía. ¿No somos autónomos para bajar o subir los impuestos o es que solo hay autonomía para subirlos?”, planteó con ironía.

Aguirre argumentó que la bajada de impuestos ha sido una de las claves del crecimiento económico de Madrid: “Éramos la tercera o la cuarta comunidad y en este momento somos la primera y una de las primeras de toda Europa”.

Críticas a Sánchez, Illa y Bolaños: “Esto es un ataque a la separación de poderes”

Durante la entrevista, Aguirre cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros, acusándolos de promover reformas legales que atentan contra la independencia judicial.

En particular, se refirió al proyecto del ministro Félix Bolaños para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Pretenden darle la competencia de instrucción a la Fiscalía, que depende del Gobierno. Lo dijo Pedro Sánchez: ‘¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso’. Es un ataque inmenso a la separación de poderes”.

También mostró preocupación por la posibilidad de que se ceda a Cataluña una hacienda propia al estilo vasco: “Me temo que sí. Pero hacen tantas cosas ilegales y anticonstitucionales, y no les pasa nada…”.

Esperanza no ahorró críticas contra Salvador Illa, líder del PSC, al que acusó de asfixiar fiscalmente a los catalanes en lugar de seguir el modelo madrileño: “La competencia fiscal es una de las cosas más sanas que hay. En vez de subir los impuestos a los catalanes, los tiene que bajar”.

“Montoro era socialista y luego se volvió casi comunista”

Aguirre también rememoró sus tensas relaciones con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, durante su etapa como presidenta madrileña. A pesar de pertenecer al mismo partido, el PP, no dudó en describirlo como “socialista, y ahora casi comunista”.

EUROPA PRESS Cristóbal Montoro

Criticó que Montoro celebrara que no se cumplieran las promesas de rebaja fiscal incluidas en el programa electoral popular: “Dijo que estaba muy contento porque se iban a subir más los impuestos que lo que proponía Izquierda Unida. En ese momento tenía que haberse ido del PP”.

La expresidenta hizo autocrítica del Partido Popular de entonces, reconociendo que no se cumplieron compromisos clave: “El programa electoral no afectaba para nada. El derogar la ley de memoria histórica, la ley del aborto o reponer el plan hidrológico no costaban dinero y tampoco se hicieron”.

La fractura del PP y el auge de Vox: “La gente no perdona los incumplimientos”

Aguirre atribuyó parte del auge de nuevos partidos como Vox y Ciudadanos a los errores del PP tras su mayoría absoluta con Mariano Rajoy. “De un partido unido pasamos a tres. De 186 escaños a 66 en la primera vez que se presentó Pablo Casado. Eso lo pagamos porque la gente no perdona los incumplimientos del programa electoral”, aseguró.

En cuanto al actual líder popular, expresó su confianza en Alberto Núñez Feijóo: “Confío en él porque ha dicho que va a derogar el sanchismo y todas esas leyes disparatadas que ha aprobado Sánchez”.

Aguirre también mostró decepción con la deriva ideológica del presidente del Gobierno: “Yo cuando llegó me creí que era un socialdemócrata. Pero ha hecho suya la ideología podemita, aprobando la ley del solo sí es sí, la ley trans…”.

En este sentido, situó a Sánchez en el Grupo de Puebla, junto a líderes latinoamericanos como Petro o Lula: “Felipe González era anticomunista. Pero este se ha hecho comunista y ahí está, con los de la guerrilla”.

La entrevista terminó con referencias a Zapatero, a quien Aguirre considera una figura clave del gobierno actual. “Zapatero es quien está llevando ahora la nave del Gobierno. Y empezó todo con el Pacto del Tinell, con la decisión de no pactar jamás con el PP. A eso estamos llegando”.