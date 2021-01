Enrique Cocero, sobre el 'impeachment': "los tiempos están dominados por el Senado"

El consultor político Enrique Cocero ha sido entrevistado este jueves en 'El Cascabel' para conocer las posibilidades de que salga adelante el juicio político que la Cámara de Representantes ha impulsado contra Donald Trump por incitación a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio hace una semana por parte de ultras arengados por el presidente republicano. Según ha dicho, no ve viable el ‘impeachment’ antes de la toma de posesión de Biden el próximo 20 de enero, ya que los republicanos no han decidido aún su voto.

En este sentido, Enrique Cocero ha explicado las claves que marcan este proceso: "La posibilidad ahora mismo de que se consigan los 14 senadores republicanos necesarios para que la iniciativa salga adelante es complicado. Es verdad que el líder de los republicanos en el Senado todavía no ha desvelado su voto, que está abierto a toda posibilidad. Por otro lado, hay senadores como Kevin McCarthy que hace unas semanas estaban muy cansados de Trump, pero creen que este movimiento de los republicanos es excesivo. Yo no daría mucha posibilidad a que esta medida saliese adelante, pero a fin de cuentas los tiempos están dominados por el Senado y que no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra antes de que Joe Biden sea nombrado presidente".

Por último también ha apuntado a las claves judiciales que están detrás "Ahora mismo no hay ningún delito federal que se le pueda imputar a Trump. Ya hay muchos abogados y juristas que apuntan a que el discurso que pronunció Trump no supone ningún delito, e incluso podría agarrarse a la primera enmienda y que no hay ninguna personalización real sobre cómo debía ser ese movimiento de sucesión y que consecuencias podría tener. A fin de cuenta el 'impeachment' solo sería un borrón que el legislativo pone a la cabeza del Ejecutivo".