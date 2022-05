Encuesta de 'El Cascabel' | ¿A quién votarías si se celebraran hoy Elecciones Generales?

Un 70,1 por ciento de españoles está a favor de que haya un acuerdo para que gobierne el partido con más votos y escaños, frente a un 24,3 por ciento que está en desacuerdo de esta fórmula, según el último barómetro de actualidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Según el sondeo, elaborado entre el 26 y el 29 de abril sobre 2.357 entrevistas, los españoles están más divididos sobre si habría que dar una prima automática de escaños a la formación más votada en unas elecciones para favorecer la estabilidad, como ocurre en Grecia o Italia.



Un 22,1 está "muy de acuerdo" con esta medida y un 30,3 asegura estar "bastante de acuerdo" frente a un 20,3 que dice estar "bastante en desacuerdo" y un 17,4 por ciento que se opone "totalmente" a que se conceda una prima de escaños a la formación más votada en unos comicios.



Preguntados por la crispación, los españoles culpan prácticamente por igual a Vox y al PSOE del mal clima político que existe en estos momentos, a gran distancia del PP y de Unidas Podemos.



Según el CIS, un 11,5 por ciento de los encuestados citan al Vox como el partido que más fomenta la crispación, seguido del PSOE, mencionado por un 10,8 por ciento, y ya en tercer lugar se sitúa el PP -6,2 por ciento- y Unidas Podemos, al que culpan el 4,9 por ciento de los ciudadanos.



Un 11,7 por ciento considera que son todos los partidos "por igual", los responsables de que haya crispación política, mientras que casi la mitad, el 46,3 por ciento, o cree que hay poca crispación, o no tiene información para opinar.



Del total de entrevistados, el 53,7 por ciento responsabiliza a los políticos y los partidos de esta situación, seguido de los medios de comunicación, con un 11,8 por ciento.



Un mayoritario 79,2 por ciento de los españoles admite que está "mucho" o "bastante" preocupado por la crispación, frente a un 16,9 que le preocupa "poco o nada".



En este contexto, un 89,7 considera "muy" o "bastante" importante que los partidos lleguen a pactos de Estado sobre materias clave de la política nacional.



Entre esos pactos, los encuestados por el CIS citan el precio de la energía, la violencia machista, la transición energética, la gestión de los fondos europeos, la política exterior con respecto a Ucrania y ya en los últimos puestos Marruecos y el Sahara y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.



Sobre la guerra en Ucrania, el 94,3 por ciento de los españoles estáe "muy" o "bastante" de acuerdo en acoger y ayudar a los refugiados ucranianos en los países europeos, incluido España.



Un 87,1 es partidario de imponer todo tipo de sanciones a Rusia para que se retire de Ucrania, porcentaje que baja al 70,4 al ser preguntados por si la OTAN tiene que proporcionar al gobierno ucraniano material militar, armas o munición, para que pueda defenderse.



El 77,5 apoya la posibilidad de que Ucrania entre en la UE si así lo solicita, aunque hay división cuando se les pregunta si la OTAN debería intervenir directamente en el país si Rusia no se retira.



Un 44,5 está "muy" o "bastante" de acuerdo con esa intervención de la Alianza Atlántica, posibilidad que es rechazada por el 43,4 de los encuestados.



El CIS también pregunta en su encuesta por la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su homólogo ucraniano, Volodomir Zelensky, en Kiev el pasado 21 de abril, de la que tuvo conocimiento más del 76 por ciento de los españoles, frente a un 23,2 que no llegó a enterarse de ese viaje.



Entre los encuestados que sí conocieron ese viaje, al 13,7 les parece "muy mal", un 17,5 le da un aprobado y al 10,8 "muy bien".



De ese mismo colectivo, el 56,1 estima que la visita diplomática en ese momento entrañó "los mismos riesgos" que en otros momentos de la guerra, un 16,3 que más y un 17,5 que menos riesgos.



Más allá de la situación en Ucrania, un abrumador 89,1 por ciento de los españoles cree que estamos asistiendo a un cambio climático, frente a un 8,2 que opina que no.



Entre aquellos que consideran que existe ese cambio climático, más del 90 por ciento confiesa que le preocupa "mucho o bastante".