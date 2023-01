Eduardo Zaplana, en TRECE: “Defiendo mi inocencia y si me absuelven no existirá reparación posible”

El que fuera ministro portavoz con Aznar y presidente de la Generalitat de Valencia, en 2008 se retiró de la vida política, en 2015 le diagnosticaron un cáncer y en 2018 ingresó en prisión provisional por el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Eduardo Zaplana ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cuál es su situación actual. En cuanto a su salud, explica que está “en una situación de cierta estabilidad. Tengo los problemas que tiene cualquiera persona que ha padecido mi enfermedad con trasplante de médula”, mientras que en el ámbito económico asegura que “está absolutamente bloqueado. Una reflexión que tendríamos que hacer es cómo a una persona sin que se le someta a juicio, cómo se le puede arruinar la vida durante tanto tiempo. Mi deseo y esperanza es que me absolvieran y si esto sucede no existiría reparación posible. Esto les afecta a muchísimas personas que se han visto sometidos a procedimientos judiciales y ven truncada su vida”.

En cuanto a su paso por prisión, aclara que “se cuenta que me pusieron en libertad por padecer leucemia y para nada. Fue una situación dolorosa de la que intento no acordarme. Yo presenté varios informes médicos, pero a instancias del propio juzgado se hicieron tres informes por forenses: uno cuando estaba en prisión, otro que decía que mi vida corría en peligro en prisión, y un tercero, absolutamente demoledor, donde se cuestionaba mi ingreso en prisión. Los nueve meses que estuve haciendo salida para que me trataran en el hospital”.

Zaplana también se ha pronunciado sobre el caso de José Antonio Griñán que, por motivos de enfermedad, unos informes le han posibilitado el no tener que ingresar en prisión: “Me gustaría hacer una reflexión y es que ese agravio que nos puede parecer a muchos que existe, que sirva para que se dejen de cometer injusticias para muchos. Cuando uno tiene una enfermedad grave, si esa situación se puede evitar, es aconsejable que se evite. Me gustaría no perjudicar con mi situación a nadie. Si hay algo que vemos de forma cotidiana es el distinto rasero. Me da igual que se iguale por arriba, por abajo… pero que no se genere esa desconfianza de a ver con quién me toca… estamos jugando con la vida de las personas, que la objetividad dicte las decisiones”.

A Eduardo Zaplana le piden 19 años de cárcel y una sanción económica de 40 millones de euros… ¿Qué hizo según la acusación?: “Yo me siento muy violento en estas situaciones porque todo el mundo espera que diga que soy inocente, pero me gustaría hablar de hechos y datos objetivos. Me acusan de dos cohechos, todo lo demás es fruto de las mordidas por haber realizado los supuestos dos cohechos. Es imposible que yo haya podido cometer esos delitos, yo puedo haber participado, pero no era quién realizaba las adjudicaciones, no realizaba los informes técnicos… era absolutamente ajeno al Consell que yo presidía. Y de cualquiler manera, nunca lo podría haber hecho solo. He pedido que todas las personas que han podido participar, que den su versión y no me han aprobado ninguna diligencia. Ha habido un relato de la UCO asumido por el fiscal, pero no he tenido la posibilidad de aportar el testimonio de nadie. ¿No sería razonable que a todas las personas se les hubiera escuchado en la instrucción?”.

“Desde 2015, y estamos en 2023, no tengo señalada fecha de juicio y mantengo, además de mi inocencia, que jamás tuve dinero fuera de España y no he participado en ningún cohecho. Mi obligación, sin volverme loco, es profundizar y aclarar la verdad porque en ello va mi vida. No tengo otras cosas en la vida por las que pelear que por mi inocencia”, sentencia.