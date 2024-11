El duro relato de los afectados por la DANA en Valencia: "Como una bomba"

"Somos la principal localidad logística y de agroalimentaria y la verdad es que estamos muy impactados. Como si hubiese sido una bomba, hay que verlo. Hemos llorado con los empresarios, con todo lo que han perdido, sobre todo las pymes. Los empresarios se portaron muy bien, con todo inundado. Todo inundado, como un Amazonas, todavía tengo los pelos de punta". Es el duro relato de Robert Raga, alcalde de Ribarroja, en 'El Cascabel' de TRECE, que este lunes ha contactado con diversos afectados por la tragedia de la DANA en el Levante.

El equipo de Antonio Jiménez también ha hablado con Albert Palacio, portavoz de la Asociación COPLAND, quien les ha contado que "llegamos a Torrent a mitad de la semana pasada. Tengo compañeros que todavía están repartiendo comida en diferentes poblaciones". Palacio ha explicado que "la impresión en Paiporta fue impresionante. He estado en Ucrania y la comparación es mucho peor".

Especialmente dramático ha sido el testimonio de Carlos, víctima de la DANA en Aldaya. "Todos nuestros coches están destrozados. Pensamos que no iba a ser para tanto, pero nada, el agua hasta arriba. Ahora sí que tenemos luz y agua, pero el agua caliente viene y va. Hasta hace dos días no había agua. Ha sido el pueblo y los agricultores los que han venido a ayudarnos. Si no hubieran vendio, nos morimos todos por las infecciones", ha contado a Antonio Jiménez.

Las zonas afectadas por la DANA recuperan poco a poco los servicios y suministros básicos. El pleno extraordinario del Consell ha aprobado una línea de ayudas directas de 6.000 euros a todas las familias cuyas casas se hayan visto afectadas por las riadas. Mientras, se continúa con la limpieza de calles y viviendas además de la búsqueda de desaparecidos.

Las cifras de fallecidos suman a estas alturas 211 personas en la provincia de Valencia, a las que hay que añadir tres en Castilla-La Mancha y una en Andalucía para un total de 215.

Una cifra de muertos que lleva prácticamente dos días sin actualizarse. Al ser preguntada por ello, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado hoy que: "No se pueden encontrar más porque en la superficie no hay más cuerpos".