El doctor Carballo aprovecha 'El Cascabel' para hacer un llamamiento sobre la segunda dosis de AstraZeneca

El doctor César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para analizar la decisión del Gobierno de dejar a los ciudadanos vacunados de la primera dosis de AstraZeneca que elijan qué segunda dosis querían recibir: o bien esta misma, o la de Pfizer. El 94% de los madrileños, de hecho, ha optado por recibir la segunda dosis de AstraZeneca frente a un 6% que se ha decantado por la de Pfizer, como recomendaba el Gobierno.

En este sentido, el doctor Carballo ha afirmado que "los consentimientos no eximen a la Administración de la responsabilidad final se firme o no se firme un consentimiento si pasa algo. En la primera dosis nadie ha firmado un consentimiento firmado, sino que ha sido verbal". Y es que el doctor Carballo ha criticado duramente que el Gobierno se base en un estudio del Instituto Carlos III realizado entre 600 personas y en el que se encontraban ventajas a cambiar de marca para completar la pauta de vacunación: tras una primera dosis de AstraZeneca, recomendaban una segunda de Pfizer.

?? "Soy partidario de seguir lo que se ha demostrado científicamente, que la segunda dosis de AstraZeneca es segura y eficaz. Sorprenden estas prácticas casi mafiosas intentando que la gente se vacune con lo que no está probado".



Por ello, César Carballo ha expresado que "soy partidario de seguir lo que se ha establecido y lo que se ha demostrado científicamente y lo que demuestra la evidencia. Y es que la segunda dosis de AstraZeneca es segura y eficaz. Sorprenden estas prácticas casi mafiosas que se están viendo intentando que la gente se vacune con otra que no está probado. Este ensayo clínico que se ha hecho deprisa y corriendo en 4 semanas no prueba ni eficacia ni seguridad, sino que hay más anticuerpos que poner una dosis de AstraZeneca".

Y, de nuevo, volviendo a ese estudio realizado en España, el doctor Carballo insiste en que "es algo que no tiene sustento científico, lo tendrá a nivel económico o estratégico, habrá guerra contra AstraZeneca por lo que sea, pero no hay un sustento científico que avale la segunda dosis de Pfizer para quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Ojalá que se demuestre que es segura y eficaz y a lo mejor la combinación de vacunas es algo que podemos y debemos seguir,pero ahora no hay datos y la medicina y la ciencia no avanza así, no podemos probar sobre gente cosas que no se han probado en fase 3 y no los hay de esto".

"En los medios hemos visto claramente qué recomienda la OMS y la EMA. A lo mejor es seguro y eficaz, pero no tenemos datos. No podemos obligar a la gente ni intentar obligarle a ponerse una segunda dosis de lo que no está probado". Me pondría una segunda dosis de la misma vacuna, porque quedarme solo con una dosis de una vacuna se ha demostrado que disminuye mucho la inmunidad. Es necesaria la segunda dosis de refuerzo y lo único que se ha probado es de la misma vacuna".