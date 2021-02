Doctor Burgueño, sobre Fernando Simón: "Hay un problema ético y moral en sus contestaciones"

La intención del ministerio de Igualdad de convocar manifestaciones para el próximo 8 de marzo está generando cierta preocupación ente las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta los efectos que las concentraciones del pasado año tuvieron respecto al número de contagios en ciudades como Madrid.

El director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, ha visitado 'El Cascabel' de TRECE para analizar los efectos que pueden tener estas concentraciones el próximo 8 de marzo: "Desde el punto de vista técnico se ha dicho que se puede concentrar hasta 500 personas, yo digo que se pueden concentrar en un espacio amplio y siempre guardando los dos metros de seguridad. Esto también supone establecer pautas de acceso y salida. Técnicamente, en un espacio abierto, se podría pensar en una cosa como esta. Pero sinceramente, se está desechando los accesos a los campos de fútbol, pues no tiene ningún sentido que se dé una particularidad a una cosa de estas".

También se ha referido a las últimas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón: "Desde el puto de vista político, yo creo que estamos ante una situación en la que no tengo la capacidad para poder juzgarla, pero creo que es en sosteneya y no enmendaya. El problema de carácter ético y moral, Respecto a la contestación que ha dado el doctor Simón, me parece que tiene que recapacitar en lo que decía hace un año, ante una manifestación en la que no se sabe todavía que consecuencias tuvo frente a la pandemia. Esto es un problema ético y moral muy grave, que no tiene una seriedad. Por lo tanto, traerlo a colación con la Semana Santa no tiene sentido, cuando una hermandad puede disponer de un motor para llevar el paso".

Por último, ha subrayado que desde el cargo que ocupa Simón se debe tener en cuenta los efectos que tuvieron sus decisiones y mensaje el pasado año: "Esa actitud es eludir la responsabilidad de un órgano que tiene que servir de alertas y para orientar a la sociedad. Él debería haber orientado el pasado año. Puede ser, lo que es más grave, no se enterase cómo era el virus de explosivo y sin embargo, aquí en Madrid, explotó por esta lasitud que tuvo en estas manifestaciones".