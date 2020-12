Díaz Ayuso, en 'El Cascabel': "Con este Gobierno, en plena pandemia, se hace todo por la puerta de atrás"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha valorado en 'El Cascabel' la gestión de la pandemia de la covid-19 por parte del Gobierno y las últimas leyes aprobadas por el Ejecutivo "por la puerta de atrás", como ha descrito la líder de los populares de la región madrileña, entre otras cuestiones de la actualidad social y económica del país.

La presidenta Ayuso ha asegurado haber recibido la información sobre la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido “como el resto, cuando ha llegado a la opinión pública. Si lo sabían desde hace días, esto se debería haber decidido en el mismo momento. Sin controles exigentes en aeropuertos, no sabemos cuánto ha podido entrar, porque en verano detectamos bastantes. Incrementaremos las medidas y mientras no tengamos más información hay que cerrar el aeropuerto”.

En este sentido, Díaz Ayuso ha añadido que "los testimonios de los pasajeros dicen que nadie les pide nada. Sabemos que por allí entró el virus a Madrid y España, ha sido un coladero. De la cepa que viene, durante días, no se ha hecho gran cosa y ha habido vuelos sin parar en estas semanas y no tenemos nadie al volante. Llevamos así meses. Sánchez ha desaparecido cuando las cosas vienen mal dadas. Vamos a ser un país y 17 Navidades, no hay estrategia nacional".

La presidenta de la región ha defendido en TRECE que "esto ha sido siempre así desde el principio" y que "tuvimos que tomar la decisión de cerrar los colegios en Madrid porque si no, no se actuaba; tuvimos que comprar el material sanitario por nuestra cuenta porque si no, no llegaba. Tuvimos que construir dos hospitales y por el segundo todavía estoy pidiendo perdón. Algunos ministros dijeron que quería confrontar por pedir pruebas en los aeropuertos".

"Este Gobierno solo aparece cuando hay buenas noticias"

En cuanto a las vacunas, Díaz Ayuso ha asegurado tenerlo "todo preparado", y ha informado de que "el dispositivo está puesto en marcha y solo nos falta recibirlas. Las residencias son las primeras, vacunaremos a residentes y empleados. La idea es hacerlo en tiempo récord porque corre prisa y nuestra prioridad son los mayores, que estén todos cuidados. Cuando tengamos más, los siguientes serán los mayores fuera de las residencias y los grupos más vulnerables. Además, ha añadido que "el Gobierno solo aparece cuando hay buenas noticias y el domingo imagino la foto e imagen de salvador, de redentor va a ser aquello".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha afirmado que tienen en marcha "una campaña de comunicación para concienciar a la población. La Nochevieja me preocupa especialmente. El índice de contagio está en las casas y en la población de entre 15 y 29. Vamos a tener que aplicarnos especialmente. La pandemia te obliga a tomar decisiones contra tus propios principios. Me importa lo que ocurre en todo el país, pensar que por las autonomías solo hay que dar cuenta de lo suyo, es de un regionalismo que está haciendo polvo el país. Tenemos que poner el foco en primavera que llega pronto".

Díaz Ayuso defiende que "la información la debe tener este comité de expertos inexistentes. Con todo se tendría que haber actuado antes. Uno puede tomar decisiones que gusten más o menos, pero cuando nos afectan a todos de esta manera, alguien tiene que decir algo, está pasando con las leyes que están aprobando por la espalda como la de eutanasia o la ley Celaá".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que es esencial protestar contra los cambios que considera que comprometen la vida de los ciudadanos: "En política hay que tomar decisiones difíciles, por eso a veces es más fácil no decir nada y hacer el politiqueo de la falsa moderación en la que a uno le arrinconan para que tú no digas nada y todo te parezca bien. Cuando se toman decisiones arbitrarias que afectan a tantos ciudadanos, mi obligación es denunciarlo, si me hubiera quedado de brazos cruzados, la ley Celaá en Madrid sería un peligro y afortunadamente no será así porque nos hemos adelantado y hemos podido proteger la pública y la concertada. Igual que si no decimos nada del comité de expertos, no sabríamos nada a estas alturas".

"Suben los impuestos en Madrid porque lo dice Rufián para pagar el negocio corrupto del independentismo"

En cuanto a la polémica de la subida de impuestos en Madrid por petición de ERC a Sánchez, la líder popular en la Comunidad de Madrid defiende que "aquí se pagan muchos impuestos como en toda España, la vivienda vale mucho más, la gente en Madrid sufre mucho, madruga mucho, pagan muchos impuestos y si no llegamos a decir nada, aquí los suben porque lo dicen los independentistas para pagar el negocio corrupto del independentismo que lo único que ha hecho ha sido dividir españoles entre unos y otros e impedir ahora que los hijos puedan estudiar el español que es un derecho constitucional. Ahí, uno se revuelve y defiende allá donde sea lo que es necesario. Esto no es una guerra, hay que hacer las cosas correctamente y echarse a las espaldas una responsabilidad".

En este sentido, Díaz Ayuso ha subrayado que "Madrid es España y siempre estará a disposición de los españoles. Hemos acogido siempre a todo aquel que ha venido, especialmente a quienes han huido de los nacionalismos. Si uno quiere atraer empleo, hay que bajar los impuestos. Los nacionalistas han montado entre 13 y 15 impuestos propios que nosotros no hemos añadido. En Madrid solo nos quedan dos, pero queremos hacer una rebaja de medio punto en el IRPF antes de que termine la legislatura, es nuestra promesa. Hay comunidades autónomas que no han sabido gestionar sus recursos y veo que en algunos casos pretenden fomentar el regionalismo para culpar a Madrid y los demás de sus cosas".

"Hemos buscado todos los subterfugios para proteger la libertad de las familias y dejar que elijan el colegio que quieren"

"Durante los últimos años hemos bajado los impuestos y hemos fomentado que haya más empleo", ha explicado la presidenta de la región. "Para emprender debes ser respetado como empresario o autónomo, que haya seguridad jurídica, estabilidad institucional y todo eso fomenta que haya a su vez si liberas de una carga excesiva y trabas burocráticas, quien arriesga su patrimonio y crea empleo se anima a hacerlo. Subir impuestos y asfixiar es fácil, pero no crea más empleo ni recauda más. En los años 90, Madrid era la cuarta autonomía en economía. Ahora que competimos en igualdad, eso deberían haberlo aprendido otros. Ha sido ingrato e injusto por parte del PSOE y Podemos fomentar los odios entre regiones."

Con respecto a la polémica aprobación de la ley Celaá, la presidenta de la Comunidad de Madrid aclara que su Ejecutivo habuscado "todos los subterfugios para proteger la libertad de las familias y dejar que elijan el colegio que quieren para sus hijos. No nos hemos saltado nada ni ninguna ley, hemos buscado la manera de defender la libertad de elección de enseñanza. Queremos que se sigan ofreciendo si así lo quieren las familias. Sánchez empeora a sus ministros cuando los toca, Marlaska ha empeorado y la ministra Celaá hizo un buen trabajo en el País Vasco. Pero es llegar este Gobierno y se hace todo por la puerta atrás en plena pandemia con leyes tan sensibles como la educación o la eutanasia que no eran demanda social y que nadie pedía, con rodillo y sin consenso".

"El Rey Don Juan Carlos ha realizado un papel excepcional durante los 40 años de democracia"

Sobre el Rey don Juan Carlos, Díaz Ayuso ha afirmado que "ha realizado un papel excepcional durante los 40 años de democracia. El crecimiento económico de España ha sido un hito, donde tuvo un papel fundamental durante el golpe de Estado,siempre se ha involucrado con la empresa española en el extranjero. Todos los españoles son iguales ante la ley, pero no se es menos ni ante el tratamiento mediático que se le da. Debe haber respeto y un juicio justo. No entiendo que este país despida tan mal a la gente. Prefiero dar un voto de confianza y de respeto".

La presidenta también ha tenido palabras para el polémico concierto del cantante Raphael del pasado fin de semana al que acudían 5.000 asistentes: "La cultura en Madrid se está celebrando con total seguridad. La vida tiene que seguir cuando así se procure. El concierto de Raphael se ha celebrado con las mejores y todas las medidas de seguridad. El aire se renueva cada 12 minutos, es casi como estar al aire libre. Estaba al 30% de su capacidad con la mitad de las butacas vacías, pruebas para el personal, doble mascarilla, accesos por múltiples puertas... La gente está preocupada porque el contagio sube, pero ahí había total seguridad. Por ahora no va haber más conciertos y si los contagios crecen, se tomarán medidas extraordinarias. En Madrid hemos demostrado que con medidas seguras se puede salir adelante".

Con respecto a la estructura interna de su partido y a su ejecutiva, Díaz Ayuso no ha entrado en debate y ha dicho estar "en seguir trabajando, recuperar la normalidad y la libertad, el PP dirigido por Pablo Casado ha pasado un congreso, está en una nueva etapa, hemos sido elegidos por él tanto el alcalde de Madrid como yo. El trato y el espacio que se la a la oposición en este país brilla por su ausencia porque se les deslegitima todo. Hace falta unir el voto al centroderecha y que cambiemos las cosas. Mi prioridad es España, Madrid y que recuperemos la Moncloa y que haya un cambio. Luego vienen los nombres y la gente, pero el equipo está en plena forma, tanto el del alcalde como el mío".