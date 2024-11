"En un estado de derecho, no se puede permitir que haya más de 30 policías heridos porque están indefensos."

La nueva ley de Seguridad Ciudadana del gobierno sigue en el punto de mira especialmente en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado entre los que genera un gran malestar. No solo consideran que merma el principio de autoridad sino que, dicen, les deja desprotegidos. Una indignación que ya han manifestado en varias ocasiones, incluso delante del congreso de los diputados el día de la votación de la reforma y que ahora ha aumentado todavía más.

Esta noche en El Cascabel, Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL ha contado el riesgo que tienen ahora los agentes tras la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, asegura que lo ocurrido en Valencia "es una prueba gráfica porque dejaron a los agentes a los pies de los caballos ya que no iban bien equipados, les faltaban chalecos de protección, protección de extremidades y no tenían material antidisturbios, sin escopetas, sin nada" denuncia el portavoz de JUPOL.

Ibón Domínguez asegura que "sus compañeros están indignados y lo ocurrido en Valencia es una prueba práctica de lo que supondrá la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana."

Los graves incidentes en la manifestación en valencia contra la gestión de la DANA dejaron más de 30 policías heridos. Los agentes fueron atacados por un grupo violento con objetos contundentes y bengalas. Tanto para los expertos como para los propios agentes, esos incidentes en valencia son la prueba clara de que la nueva ley del gobierno aumenta los riesgos para ellos.

Por ejemplo la prohibición de no poder utilizar pelotas de goma, según los expertos, deja a las unidades de intervención mucho más expuestas al peligro, les obliga al cuerpo a cuerpo y es más probable que los daños personales y materiales sean mayores.

Además, según el portavoz de JUPOL, hace hincapié en que "la calidad de los materiales que disponen los policías "son de dudosa calidad."

Respecto a esos materiales que reciben los policías, Ibón Domínguez cuenta en exclusiva en El Cascabel de TRECE que "de la última partida que se les está dando a sus compañeros de la UIP se rompen." El portavoz de JUPOL expresa que "si tienen pocos materiales y el poco que tienen además se rompe, dejan a los policías totalmente vendidos."

Otra cosa que tampoco comprenden desde la Policía Nacional tras los altercados ocurridos el pasado sábado en Valencia es que "la ley de Seguridad Ciudadana todavía no está en vigor, y no entienden por qué no se hizo uso de las pelotas de goma." afirma Ibón Domínguez.

Preguntado por Antonio Jiménez si recibieron órdenes por parte de sus superiores de no utilizar ese material, Ibón Domínguez afirma en El Cascabel de TRECE que "las órdenes que recibieron los agentes es que debían aguantar y estar tranquilos porque los ánimos en Valencia estaban caldeados, pero también sabían que había grupos radicales que se habían desplazado de toda España y una vez que la manifestación la empiezan a protagonizar los violentos de ultraizquierda radicales antisistema y empiezan a aplicar violencia contra la Policía Nacional", Ibón Domínguez es tajante "eso no se puede permitir en un estado de derecho, se debería haber intervenido antes, no se puede permitir que haya más de 30 compañeros heridos porque están indefensos" concluye el portavoz de JUPOL.