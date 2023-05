¿Debe Pedro Sánchez romper sus pactos con Bildu por llevar etarras condenados por asesinato en sus listas?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su compromiso de "derogar el sanchismo" es por ejemplo garantizar que la gobernabilidad no descanse "en un partido como Bildu" que lleva en sus listas a "personas de una banda terrorista y condenados por asesinato".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que EH Bildu "es un partido democrático que elige sus listas" y ha mostrado su "máximo respeto" a la legalidad y a la Ley Electoral.



Después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) haya denunciado que EH Bildu haya presentado 44 candidatos en Euskadi y Navarra que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, la ministra de Podemos ha recalcado que no tiene nada que decir ante una formación política que ha sido elegida de forma democrática.



"Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que considera oportunos y no tengo nada que decir. Desde el máximo respeto a la legalidad, a la Ley Electoral y a todos los procedimientos democráticos cada partido elegimos a nuestros candidatos", ha incidido en declaraciones en el Congreso.



Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha destacado que Bildu es una fuerza abertzale que "guste más o menos" es "importante en Euskadi y hace política" y ha recordado que ETA "no existe hace más de una década".



"Y esto no es opinable, es pura información. En cambio el fascismo sigue existiendo, vemos manifestaciones, posicionamientos e incluso atentados con el fascismo detrás y sigue habiendo representación de estas ideas y gente condenada por estas ideas".

Por su parte, El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al PSOE de "traición" al considerar que ETA ha sido "premiada" en las instituciones por la presencia de "etarras" en las listas de EH Bildu.



Vox se quedaba "corto" cuando hablaba de filoetarras y era censurado por esta palabra, ya que realmente eran "etarras", ha sostenido además este portavoz tras conocerse que EH Bildu presenta en Euskadi y Navarra a 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinato.



"Es muy triste que la banda terrorista ETA haya sido premiada de esta manera, con esta transición, sin ningún tipo de pago en muchos casos por crímenes que han cometido, los pocos etarras que estaban en cárceles dispersos por España han sido todo devueltos al País Vasco y desde ahí van disfrutando de sucesivos permisos para ir saliendo por la puerta de atrás", ha afirmado.



En declaraciones en los pasillos del Congreso, Espinosa ha recriminado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que haya reconocido "con algunos años de retraso" que hubo una negociación política según Vox para que "ETA entrara en las instituciones".



"Es una traición del PSOE y del anterior PSOE porque son lo mismo", ha zanjado el diputado de Vox.