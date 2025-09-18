¿Debe pedir perdón Sánchez por el error que ha permitido absolver a maltratadores?

El PP ha exigido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por haber incurrido en una "irresponsabilidad criminal" al "ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave" sobre las incidencias que tuvieron las pulseras telemáticas de los maltratadores tras un cambio en la contrata.

Cargando…

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha considerado que, incluso, tendrían que dimitir por ese error todos los ministros y el presidente, Pedro Sánchez.

"Cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque, pero no lo van a hacer", ha añadido, antes de indicar que, por tanto, el PP hará lo que está en su mano para pedir explicaciones.

Así, en primer lugar, solicitará una comparecencia urgente en el Senado de Redondo, que tendrá lugar en el próximo pleno, que se celebrará el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

García ha advertido a Redondo que tendrá que contestar "con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas y cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno".

Además, el PP pedirá al Gobierno la reparación del daño a las mujeres afectadas y que realice una auditoría independiente para conocer la dimensión de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a suceder.

"No estamos ante un fallo informático, estamos ante un Gobierno fallido", ha opinado García, quien cree que Redondo "lo sabía, le advirtieron", pero lo silenció "veinte meses", hasta que lo recogió la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual.

García ha enfatizado que "las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes", sino "protección, justicia y verdad".

En su comparecencia ante la prensa, la líder del PP en el Senado también ha anunciado una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre si es cierto que el hermano y la cuñada de Sánchez residieron en la Moncloa y no en Portugal, entre ellas una petición de sus registros de entrada y salida del palacio gubernamental entre 2021 y 2024.

García ha llamado a David Sánchez "inquiokupa de lujo" y ha dicho que "la corrupción vive en la casa de Sánchez".

"Sánchez mendiga una vida extra cuando es un Gobierno 'game over'", ha sido la escueta respuesta de la portavoz parlamentaria al ser preguntada por la reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Respecto a la investigación de la Fiscalía española de las violaciones de los derechos humanos de Israel en Gaza, García únicamente ha contestado que "lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir" y le ha preguntado si sus indagaciones sobre Palestina tendrán "la misma intensidad" que tuvo para "no investigar los correos de Begoña Gómez".

García ha aplaudido la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de premiar con una medalla a la Vuelta Ciclista a España tras un recorrido de 2025 marcado por las protestas contra Israel: "Me parece una gran decisión; desde luego la Vuelta Ciclista a España es marca España".

"Y sobre todo por lo que han sufrido los organizadores, los ciclistas, los equipos por lo ocurrido durante esta Vuelta", ha añadido la portavoz del PP.