Vota | ¿Debe apoyar el PP las medidas económicas aprobadas por el Gobierno, como pide Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el apoyo del Partido Popular a su plan de respuesta para paliar las consecuencias económicas de la guerra en España y, ante las críticas del principal partido de la oposición, ha apuntado que se sigue agarrando a "a ese clavo porque no dice que no a la convalidación".

Sánchez le ha pedido al PP que en su nueva etapa, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo, dé un giro de 180 grados y "pase del no a construir conjuntamente", durante la sesión de control al Gobierno, que ha seguido a la comparecencia del presidente del Ejecutivo.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado que el plan llegue tarde tras tres semanas con los españoles en una situación "límite", con "medidas insuficientes" que sólo permitirán contener la inflación, en el 9,8 %, en un punto, y ha acusado a Sánchez de estar en el "no es no" porque "no escucha, no dialoga y no cumple su palabra", al no incluir una rebaja fiscal.

Según el PP, para Sánchez dialogar es "una foto, una llamada" y que vean en el BOE lo que ha aprobado y creen además que el jefe del Ejecutivo está perdiendo la confianza de la ciudadanía y su "incapacidad para tomar medidas" puede convertir lo que resta de legislatura en un "tiempo perdido".

El presidente del Gobierno ha apuntado por su parte que entiende el descontento de los españoles pero que el Ejecutivo hace lo que está en su mano para resolver una situación dramática y un precio de la energía "disparado y disparatado", al tiempo que ha defendido que en el plan sí hay bajadas fiscales, pero no todas las que propone el PP desde la oposición porque cuando gobiernan, ha ironizado, suben los impuestos a las "chuches".