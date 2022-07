Daniel Portero, víctima de ETA, en TRECE: "Veo que los fiscales obedecen al de arriba, que depende de Bildu"

Hoy hemos conocido que, 20 años después, han sido imputados seis antiguos jefes de ETA por un atentado cometido en Santa Pola en 2002. Este ataque con coche bomba provocó la muerte de dos personas, entre ellas una niña de seis años, y más de 50 heridos. Este fin de semana, en algunas localidades del País Vasco se están organizando actos a favor de los presos de ETA, organizados por EH Bildu, y que están incluidos dentro de las fiestas patronales de estos municipios.

Daniel Portero, víctima de ETA y presidente de Dignidad y Justicia, ha reaccionado en TRECE al anuncio de estos actos a favor de los etarras: “El verano se plantea con mucha celebración a favor de los presos de ETA y ahí estamos los demás intentando evitar este tipo de actos que humillan a las víctimas y ensalzan a los terroristas”.

Tras la salida de Dolores Delgado, el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante su examen ante el Congreso de los Diputados, anunciaba que reunirá a la cúpula fiscal antes de establecer un criterio definitivo sobre la prescripción de delitos de terrorismo. Esto sucedía después de la reapertura de la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Daniel Portero explica cómo se siente: “Ya hemos visto que la Fiscalía está de perfil y es muy triste. Lo digo porque mi padre no era así. Él era un fiscal incómodo porque persiguió a Juan Guerra… por eso él no ascendió. Ahora lo único que veo es obediencia al máximo que depende de una organización heredera de ETA, que es Bildu”.Daniel es hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000.

“Se han imputado a seis nuevos dirigentes de la banda terrorista, pero nos quedan seis causas más, podríamos llevar a 40 jefes de ETA ante los tribunales”. ¿Qué esto prospere depende de la fiscalía?: “No necesariamente. Con que haya una acusación es suficiente siempre y cuando el juez sea valiente y no necesite del Ministerio Fiscal. Es muy importante seguir con las causas contra los dirigentes de ETA porque se necesitan resolver los casos porque se lo merecen aquellos que no han tenido justicia durante tantos años”.

¿Por qué no se ha detenido aún a los autores intelectuales de los atentados?: “Las querellas las tendríamos que haber interpuesto antes y haber intentado hacer algo diferente con anterioridad y no lo hicimos porque esperábamos que el ministerio fiscal tomara la decisión de ir contra los jefes de ETA. Nosotros confiamos y hemos perdido siete años, pero lo hicimos por la falta de acción de Ministerio Fiscal y de esos fiscales que se pliegan al poder… eso me duele”.