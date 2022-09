Daniel Portero denuncia los beneficios de los etarras en el País Vasco: “Les buscan trabajo y alojamiento”

Este martes, NEOS ha celebrado, en el Auditorio de la Real Casa de Correos, un homenaje a las víctimas del terrorismo coincidiendo con el acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Daniel Portero, víctima de ETA y presidente de Dignidad y Justicia, ha estado en ‘El Cascabel’ para explicar cuántos etarras, que han sido trasladados al País Vasco, ya están gozando de semilibertad: “Prácticamente el 40% y en muy poco tiempo. En un año el 40% de los trasladados están en la calle y lo peor es que les están buscando trabajo, desde el gobierno vasco, y alojamiento. Al resto de presos comunes no les hacen lo mismo que a los presos terroristas”.

¿Cuántos etarras quedan con delitos de sangre a sus espaldas en cárceles fuera del País Vasco?: “Muy cerca del País Vasco hay 50 y un poco más lejos, en Madrid, porque tienen juicios pendientes, hay en torno a 10. Realmente alejados de país vasco solo hay 10 porque el resto están muy cerca. Dos tercios de los etarras ya están en el País Vasco y hay otro tercio que está muy cerca”.

Además, en estas últimas horas se han celebrado homenajes a terroristas: “Es un goteo continuo”, explica Daniel Portero. “Prácticamente, todos los días hay un acto de enaltecimiento al terrorismo y humillación a las víctimas. Ellos saben -l los terroristas y sus familiares - que estos actos de enaltecimiento están despenalizados si no hay peligro de un acto violento. Lo que me sorprende es que Fiscalía no investigue por humillación a las víctimas. Son humillaciones claras a nuestras familias, yo he tenido que sufrir los homenajes que les hacen a los asesinos de mi padre. Esa humillación no se persigue en la Audiencia General”.

“Grande-Marlaska podría aplicar la ley de víctimas del año 2011 y atajar este tipo de homenajes con sanciones que podrían ser económicas, pero no lo hace. Sánchez tiene la obligación de hacerlo, pero no lo hace por un puñado de votos para los Presupuestos Generales del Estado son capaces de permitirlo todo”, sentencia Daniel.