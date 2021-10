Cuca Gamarra, en TRECE: "Las declaraciones de Belarra sobre Marchena demuestran que el Gobierno es radical"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha estado presente este martes en 'El Cascabel' de TRECE para valorar la decisión de su grupo parlamentario respecto a someter a la ministra Ione Belarra a un proceso de reprobación, tras sus palabras sobre el juez Marchena en las que le acusaba de prevaricación: "Está presentada con el objetivo de que el grupo parlamentario del Partido Popular tenga cupo para una proposición no de ley esta reprobación pueda llevarse a su debate al Congreso. Lo que está claro es que en un Gobierno serio esta ministra no hubiera durado ni medio telediario ocupando un sitio en el Consejo de Ministros. Si el presidente del Gobierno lo permite, nosotros vamos a hacer posible una votación donde el Partido Socialista tenga que mojarse".

También ha valorado las palabras de Echenique, que van en la misma dirección: "Lo que estamos viviendo en las últimas semanas no tiene precedente en nuestra democracia. Lo que demuestra es que vivimos con un Gobierno radical. Radical es la ministra, líder de Unidas Podemos, y radicales son todos sus miembros. Con sus acciones vemos un ejemplo de lo que quieren de la justicia: un indulto a la carta, que es lo que querían potenciar desde el Congreso de los Diputados".

En clave económica, la portavoz de los populares en la Cámara Baja también ha valorado el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno de coalición: "Deberían cambiar esos parámetros que son absolutamente falsos, y así dejar de engañar a instituciones nacionales y europeas. Deberían establecer un presupuesto que estuviese pensado para el momento actual que vive la sociedad española. No estamos para pagar más impuestos que permitan al Gobierno seguir gastando el dinero en lo que le apetezca, por ejemplo para mantener 22 ministerios. Estamos para reducir impuestos, gastar bien el dinero que sea necesario e intentar fortalecer nuestra economía".

En cuanto a la factura de la luz, Gamarra ha valorado las medidas que aplicaría el Partido Popular si fuese presidente del Gobierno: "En la factura de la luz, el coste de la energía es solo una parte. Hay muchos impuestos, mucho de pagar cosas. Son herencias que nos han dejado los socialistas en otros momentos y que todavía están presentes en las facturas de hoy. Lo que plantea el Partido Popular, y que vetó el Gobierno socialista en estos últimos días, es sacar de la factura todo aquello que no es el coste energético. De manera que los españoles no tengan que pagar aquello que no corresponde a lo que han consumido cada mes. Eso supondría en la actualidad una reducción del 20% en nuestra factura. El Gobierno no lo apoya porque a través de la factura de la luz quiere recaudar más para gastar más".

También ha valorado las palabras del presidente del CIS, José Félix Tezanos, que ha defendido en el Congreso sus encuestas: "Es un ejemplo más de la puesta al servicio de Sánchez de todos los resortes que tiene el Estado. En las encuestas no ganamos, pero las urnas sí. Si analizamos las últimas elecciones madrileñas, los días antes se utilizó el CIS contra Ayuso y lo que demostró ese estudio es que había sido manipulado con un objetivo claramente electoral. Este señor se ha cargado el prestigio del CIS, pero quien se lo carga realmente es el presidente del Gobierno, que pone al frente de estas instituciones a personas absolutamente politizadas".

Por último se ha referido a la lucha interna que vive el Gobierno respecto a la posible derogación de la reforma laboral: "Lo que estamos viviendo es el resultado de tener un presidente del Gobierno que miente. Al final te pillan como dice el refrán. No se sabe lo que hay encima de la mesa, solo lo que nos ha dicho. Independientemente de quién gane esta guerra, Calviño o Yolanda Díaz, lo que está claro que la derogación de la reforma laboral es mala para los españoles. Estamos hablando de una reforma que creó en nuestro país en el año 2012 tres millones de puestos de trabajo y la que permitió la aplicación de los ERTE, esa red de seguridad que han tenido muchos españoles durante la pandemia. Aquello que es bueno se debe dejar, no derogarlo y volver atrás".