El PSOE junto a Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG han registrado ya este miércoles en el Congreso la reforma para el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja, con la intención de permitir esta posibilidad en el pleno de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre.

Esta proposición de reforma del reglamento del Congreso, a la que no se ha sumado Junts, establece el derecho de los diputados y diputadas a usar cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos.



Los grupos firmantes han solicitado la tramitación de la propuesta de reforma por el procedimiento de urgencia y con lectura única, con la previsión de que la Mesa del Congreso califique la iniciativa la semana próxima y que el pleno para su debate y aprobación se celebre la semana siguiente, previsiblemente el 19 y 21 de septiembre, según fuentes parlamentarias.



Para las intervenciones orales, la intención es que el Congreso disponga desde la sesión de investidura de Feijóo de servicios de traducción e interpretación en catalán, gallego y euskera.



Además, la reforma prevé un plazo máximo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano. Mientras tanto, los diputados que presenten sus escritos en catalán, gallego o euskera deberán incluir la traducción.



Por otra parte, en el Diario de Sesiones del Congreso se reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados en los plenos, en la Diputación Permanente y en las comisiones, tanto en la lengua en la que se hubiesen pronunciado como en castellano.



Fuentes socialistas señalan que esta modificación del reglamento responde al compromiso anunciado el día de su elección por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.



"España se enriquece con su diversidad y desde el Congreso tenemos la obligación de defender el patrimonio cultural que nos aportan las lenguas de nuestro país y así lo vamos a hacer", ha escrito el portavoz socialista, Patxi López, en la red social X (antes Twitter).



Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego ha valorado la posibilidad de acabar con la "anomalía democrática" que en su opinión suponía que un representante no pudiese utilizar en el Congreso la lengua de las personas que lo eligieron.



Con esta reforma del reglamento, que deberá aprobarse por mayoría absoluta, el Congreso no solo permitirá el uso de lenguas cooficiales, sino que lo hará de manera más amplia que en el Senado, donde actualmente está limitado a los debates de las mociones en el pleno.