El coordinador del Isabel Zendal responde a los sabotajes: “Es una línea roja que no podemos dejar pasar”

“Ha coincidido con una campaña en la que se decía que había muchos problemas en el hospital que nosotros no veíamos”, declara Fernando Prados. “Mantenimiento y seguridad vieron desde el principio que esto era muy extraño, ha dado lugar a la investigación para evaluar qué estaba produciendo esto. Se hace desde dentro claramente, desde robos en el vestuario. No sabemos quién es, pero buscarlo no es competencia nuestra, sino evaluar qué pasa y solucionarlo”, asegura.

En una entrevista en TRECE, el coordinador del hospital de pandemias Isabel Zendal asegura que “lo importante es que esto no afecte a los pacientes ingresados que es lo que nos ocupa y nos importa. Tanto el servicio de seguridad del hospital como posteriormente la dirección del centro lo hemos puesto en manos de la Policía. Esperamos que no se vuelva a producir pero no podemos estar pendientes todo el rato de que esto no afecte a los pacientes, es una línea roja que no podemos dejar pasar”.

El coordinador Prados explica cómo “el servicio de mantenimiento nos alertaba de que estaban dejando abiertos los grifos intencionadamente entre otros sucesos que se produjeron durante varios días a la vez que se llevaba a cabo la campaña en contra del hospital claramente. Nos decían muchas cosas que fallaban y lo único que veíamos eran estas situaciones”.

Además, el responsable del hospital señala que el material desaparecía “después de que lo completásemos y tras realizar seguimiento y chequeo de los carros de parada cardiorrespiratoria. El propio servicio de seguridad nos dice que es muy complicado encontrar a los culpables, no hay cámaras porque nadie se imagina que esto pase. Nosotros nos dedicamos a curar a los pacientes, pero hemos puesto todos los medios a disposición de la seguridad y a la policía”.

Tras las críticas recibidas, lo cierto es que el hospital ya ha atendido a más de un millar y medio de pacientes según su coordinador y continúa contribuyendo a reducir la saturación del resto de hospitales de la región: “Estaremos moviéndonos permanentemente en unos 500 pacientes, el número de altas es muy similar al de ingresos que recibimos. En la UCI teníamos 26 ingresados, llevamos más de 1.600 pacientes atendidos desde que empezamos y se han realizado 1.000 altas. Sin este hospital, esos pacientes habrían saturado el sistema sanitario de Madrid. Además, ha permitido que los hospitales tengan más camas para otras enfermedades que no sean covid, que es lo realmente importante. Aquí solo hay infectados de covid”.