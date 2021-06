Celia Cánovas, exsenadora de Podemos: "No teníamos ni idea de a dónde iban las donaciones de nuestros sueldos"

La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE tras declarar como testigo por el caso Neurona, la causa que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada. La compareciente, que respalda la tesis de los antiguos abogados del partido que denunciaron inicialmente los hechos, ha afirmado al juez instructor de Madrid que era más que conocido que en el partido se cobraban sobresueldos.

Sobre este asunto, en su entrevista en TRECE, ha asegurado que en Podemos "se toman decisiones en paralelo y se han tomado libertades de generarse sobresueldos y otros en desviarlos en otros fines". A lo que ha añadido que "no teníamos ni idea de a dónde iban las donaciones. Yo donaba en la creencia de que todo sería como me prometieron. Yo creía en el partido y en sus ideas. Nunca pensé en estos presuntos desvíos"

Celia Cánovas ha explicado que en su declaración "se me ha preguntado si sospechaba o sabía cuándo se creó la caja. También he visto que desconocemos las limitaciones salariales que teníamos los cargos. Teníamos un código ético por el que teníamos que donar". Y ha añadido que "me tienen limitado mucho, mi derecho de ejercer la acusación particular, porque solo me dejan hablar de la caja de solidaridad".

De hecho, la exsenadora de la formación morada apunta a que "Podemos no quiere que declare, porque visibilizo como ex cargo que he sido, la situación que judicialmente no les beneficia. Desde el primer momento se opusieron" e insiste en que "la caja de solidaridad es una creación que hace Mayoral en enero de 2019, pero ese nombre no me sale hasta que no me persono en la causa y veo el por qué. No hay que confundir las donaciones con la caja de solidaridad"

Celia Cánovas denunció en septiembre de 2020 ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que ella pudo ser víctima de un presunto uso irregular de los fondos de Podemos, ya que hizo donaciones como cargo público cuyo destino desconoce y además hubo un desfase de 2.000 euros entre lo que ella donó al partido en 2018 y lo que el partido le reportó que había donado.

Cánovas ha testificado a petición de Vox, que ejerce la acusación en el proceso, con el fin de aportar datos sobre las posibles irregularidades, sobre todo sobre presuntos sobresueldos y sobre el desvío de dinero a través de la Caja de Solidaridad en beneficio de la Asociación 404 Comunicación.