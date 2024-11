Caos y esperpento en una Comisión de Hacienda "eterna"

El pasado lunes el Congreso era testigo de una sesión insólita en la Comisión de Hacienda que no solo estuvo al borde del colapso en varias ocasiones sino que se llegó a prorrogar hasta altas horas de la madrugada. Todo ello en medio de las quejas de los diputados al considerar una falta de criterio claro y común. Ni la propia mesa, ni los propios letrados parecían conocer el reglamento de la votación. Tras más de ocho horas y varios recesos, el PSOE lograba un pacto 'in extemis', que eso sí, hacía evidente la división en el bloque de investidura. Pero ¿qué es lo que se tiene que votar y aprobar con urgencia? Ana Samboal, directora de 'El Cascabel' edición fin de semana explica que "se tiene que trasponer una directiva comunitaria que dice que las multinacionales han de pagar un impuesto mínimo del 15% para que en todos los países no veamos fugas de multinacionales de uno y otro lado". Eso sí, asegura que la ministra de Hacienda María Jesús Montero: "Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pretende cargarnos con un montón de impuestos más que estaban negociando el famoso día de la riada, el 29 de octubre con PNV y Junts". De hecho, Alejandro Soler, presidente del PSPV-PSOE, interrumpió la sesión para permitir que el Gobierno llegara a un acuerdo con sus socios y así poder salvar el dictamen. Una ley que establece un suelo del 15% al impuesto de sociedades de las multinacionales, y que pendía de un hilo. Finalmente ERC, EH Bildu y el BNG han apoyado el dictamen y se han comprometido a apoyar también el impuesto especial a la banca este jueves en el Pleno después de conseguir el compromiso del PSOE para prorrogar durante 2025 el tributo a las energéticas.

Lo que se disponía en esa comisión, señala Samboal, era "votar enmienda a enmienda" y llegar a un acuerdo. Precismaente por eso el director de gabinete de la Ministra de Hacienda es "el que intenta muñir el acuerdo, hablando con unos y con otros y por eso ese receso de minutos se convirtió en un receso de horas". ¿El objetivo? "Aprobar un dictamen que ya veremos si se aprueba hoy en el pleno del Congreso porque el acuerdo se ha hecho con Junts y PNV pero los socios de la izquierda que se han quedado los últimos exigen el impuesto de energía ". Es más, apunta Samboal "Podemos desvela que el Gobierno le ofreció quitar este impuesto para dentro de dos semanas y tras la votación restablecerlo". Lo que se esconde tras la demoninada por el Gobierno "reforma fiscal" esconde en realidad "una batería de nuevos impuestos para seguir recaudando". Algo que el Ejecutivo argumenta con una exigencia de Bruselas para desbloquear el siguiente tramo de fondos europeos y que Samboal desmiente: "Bruselas solo exige que traspongas la directiva que fija un impuesto mínimo a las multinacionales en toda Europa pero todo lo demás son necesidades que tienen por la deuda pública disparada"