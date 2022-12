La bodega Almazcara Majara no retirará la valla: "Nos ha ofendido"

Una valla publicitaria que lleva ahí una década, en un pequeño pueblo de León. Un gran cartel en el que se puede observar en el dibujo a una mujer de espaldas observando el mar. Se trata de una obra de arte que realizó el pintor catalán, JosepMoscardó a encargo de la bodega que ahora está en el punto de mira del Ministerio de Igualdad, Almazcara Majara.



El dueño de la bodega, Javier Álvarez, quería que fuera la imagen de su vino, ‘Demasiado Corazón’. La idea era que representara “el mediterráneo y la playa. Pero parece que el Ministerio de Irene Montero no se lo ha tomado de la misma manera. Tras una década, la bodega ha recibido esta carta del Ministerio: "consideramos que esta forma de utilización del cuerpo de las mujeres como reclamo favorecer la perpetuación de las actitudes discriminatorias". La misiva continúa acusando a la bodega de "presentar a las mujeres de forma vejatoria". "Le insto a retirar este o cualquier otro contenido publicitario de estas características, y a no reiterarlo en un futuro", finaliza la contundente carta.



Álvarez ha entrado en directo en 'El Cascabel' de TRECE, donde se ha mostrado muy sorprendido por la cartel recibida, "nos sorprendió y luego nos ofendió, entendemos que es muy grave. Protegemos en todo momento la igualdad. Somos una empresa donde trabajan más mujeres que hombres". La etiqueta ha sido el foco de la crítica, es el argumento que utiliza el Ministerio para retirar la valla publicitaria, "es una etiqueta que siempre ha gustado mucho, a hombres y a mujeres, y estamos sorprendidos de que alguien pueda ver en este cuadro que evoca al Mediterráneo, algo sucio". Además, Álvarez cuenta que el pintor en cuestión, JosepMoscardó también está muy sorprendido: "Moscardó es un pintor catalán muy reconocido en Cataluña y también está muy sorprendido. El cuadro tiene un punto infantil, incluso. No se cree que alguien pueda ver algo obsceno. Es un cuadro que yo tengo en mi casa, un óleo que nos hizo Moscardó para reflejar nuestro vino". Y no, la bodega no piensa retira a priori la valla, y, de hecho, el alcalde de la localidad les ha pedido que no lo hagan: "Hoy el alcalde de Molinaseca nos ha pedido que no la quitáramos, que es algo muy representativo y le daba un toque muy mediterráneo".



