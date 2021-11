El aviso del doctor César Carballo: "Pensar que la vacunación va a ser suficiente es un error"

El médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, ha mostrado con claridad en 'El Cascabel' de TRECE su opinión sobre cómo evolucionará el covid-19 durante este invierno, la repercusión que tendrá la tercera dosis de la vacuna, y cuáles son los errores fundamentales que está cometiendo España y que podrían provocar la llegada de una sexta ola.

Ante todo, el doctor Carballo pide mucha cautela: "Hay motivos para ser prudentes, nuestro país tiene un gran escudo que es la vacunación, la gente ha confiado en las autoridades. En esto, España es un ejemplo a nivel mundial. No quitarse las mascarillas en interiores ha sido clave, los estadios repletos y esas imágenes de los pubs llenos de gente sin mascarillas en Reino Unido es lo que ha hecho que la incidencia se disparara allí".

El médico de urgencias tiene claro que no podemos confiarnos todavía y que la vacunación, a pesar de ser un "escudo", no basta por sí sola: "Probablemente pensar que la vacunación va a ser suficiente es un error, pero cuidado con confiarnos que ya nos ha pasado en cinco olas. Añadiría que nuestro país ha sido de los más duramente golpeados y eso nos ha dejado una cierta inmunidad. Debemos tener una estrategia de control de casos que no se está haciendo, en Benidorm ha pasado que han entrado turistas británicos sin PCR".

?? "La tercera dosis no queda clara todavía, parece una cosa evidente en gente que ha perdido inmunidad como los mayores de 65-70 años e inmunodeprimidos, pero en el resto no queda clara".



?? Doctor César Carballo, en #ElCascabel9Npic.twitter.com/8yUCmF1yjS — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) November 9, 2021





Por todo ello, César Carballo añade que "hemos perdido una oportunidad muy buena cuando ha bajado la incidencia acumulada de haber hecho un control adecuado de interiores, no se ven medidores de CO2 en lugares de ocio. No se hace seguimiento cuando hay un positivo en un colegio o en el trabajo. Tampoco debemos olvidarnos de las residencias, que se exija un test de antígenos antes de visitar a un familiar que debería ser gratuito en España".

Con respecto a la necesidad e inocular una tercera dosis, César Carballo considera que es algo que "no queda claro todavía", aunque señala que "parece una cosa evidente en gente que ha perdido inmunidad como los mayores de 65-70 años e inmunodeprimidos, pero en el resto no queda clara. La inmunidad de momento aguanta bien. Hay que aplicar una buena estrategia de control de casos".

Por último, el doctor Carballo también ha valorado los primeros tratamientos específicos para hacer frente al covid-19, aunque cree que el alto precio puede ser una barrera al menos por ahora: "El tratamiento contra el covid queda fuera de la población general, 700€ lo aleja de donde quiere ir en países con muchísima incidencia acumulada en el tercer mundo y Latinoamérica. Hay que esperar, en los próximos meses veremos muchos más antivirales y con mejor precio. Llega un horizonte de esperanza, por fin tenemos fármacos específicos contra el virus".

