Así zanja Rueda la polémica con la amnistía: "Es perjudicar a Galicia"

Alfonso Rueda, presidente de Galicia, ha pasado por los micrófonos de 'El Cascabel' y ha aprovechado para definir al PP como la única alternativa para que no lleguen al poder "los socios de Otegi y ERC". Rueda ha asegurado que a Pedro Sánchez le da igual pactar con el BNG, un partido que en sus estatutos recoge el objetivo de conseguir "la independencia de Galicia".

El presidente de la Xunta se ha mostrado animado antes las perspectivas que le dan las encuestas, aunque confiesa que "no se fía mucho" y que tanto él como su partido van a seguir trabajando hasta el final. Preguntado por la posibilidad de que haya votantes que se decanten por Vox, Rueda ha hecho hincapié en la pobre representación del partido de Abascal en Galicia: "Vox solo tiene un concejal [...] Los apoyos a de Vox son apoyos para el BNG".

"Sus socios son Otegi y ERC"

Respecto a la súbida en las encuestas del Bloque Nacionalista, Rueda señala la caída del PSOE como principal responsable:"El partido socialista en Galicia está en barrena, y de eso se está nutriendo el BNG. Estoy convencido de que eso a Sánchez le da igual, con tal de que hubiera una posibilidad de que no gobernara el PP. Ese es el objetivo de Sánchez".

"Nos la jugamos en convencer a la gente que confía en nosotros y a la gente que no quiere que esto se convierta en una sucursal de Cataluña" ha añadido un Rueda que ha remarcado el "daño" que implicaría la victoria del "multipartito" de la izquierda: "Un partido marxista-leninista, que tienen como objetivo la independencia y que sus socios son Otegi y ERC. Hace nada estuvieron en una manifestación de presos de ETA. Están intentando ocultar todo aquello que es radical. Y su socio sería el PSOE, y nadie tiene dudas de que el PSOE les permitiría todo eso".

"Feijóo lo tiene clarísimo"

Antonio Jiménez, en 'El Cascabel' de TRECE, también le ha recordado a Alfonso Rueda la controversia que ha suscitado las conversación off the record que mantuvo Alberto Núñez Feijóo con periodistas y de la cual trascendió la actitud del popular frente a la amnistía contra la que se ha manifestado el PP en múltiples ocasiones. En ese sentido, Rueda se ha mostrado contundente: "Nosotros esperábamos que sucediera esto, la izquierda, que suele jugar muy socio, iba a recurrir a cualquier tipo de polémica para darle la vuelta a la mayoría de las encuestas". El propio presidente de la Xunta ha confirmado a Antonio Jiménez que este mismo lunes mantuvo una conversación con el lider popular: "Sé que hay una serie de cosas que él no va a ser nunca. Absoluta oposición a la amnistía, es desigualdad, es perjudicar a Galicia. Absoluta tranquilidad. La gente en Galicia conoce perfectamente a Feijóo. Él lo tiene clarísimo. Esto no va a influir en absoluto, al menos, de forma negativa". A propósito de su relacón con Núñez Feijóo, Rueda ha recordado que su Gobierno ha asimilado "muchas de las cosas que han caracterizado los buenos gobiernos de Feijóo".