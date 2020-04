Antonio Garamendi, en 'El Cascabel': "O se amplían los ERTE o este país tiene muy poco futuro"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha analizado en 'El Cascabel' la reunión mantenida este jueves con el Gobierno en la que ambos han reclamado que tras el levantamiento del estado de alarma y como paso previo a la recuperación de la actividad normal se mantengan bonificados los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y protegidos a los afectados por esa suspensión. Tras la reunión de Sánchez con los máximos responsables de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT -el primer encuentro a este nivel desde que se declaró la alarma por el coronavirus-, La Moncloa solo ha informado de que las tres partes apoyan la creación de un espacio de diálogo social para hablar de la recuperación económica.

“Lo primero que hay que hacer es proteger a la empresa. Porque protegiendo a la empresa se protegen los empleos y la economía de España. Lo primero que trasladamos a la mesa es eso. Había tres condiciones claras. La liquidez, los aplazamientos de impuestos y, el punto clave en el que nos jugamos el país, los ERTE”, ha comentado el presidente de la CEOE.

También ha querido dirigir el foco hacia los ERTE, poniendo en valor la importancia de mantener la medida. “Los ERTE son la clave. A las empresas o se les protege en estos momentos o realmente tendremos un problema gravísimo. Hay casos de empresas que cuando acabe todo esto pueden acabar totalmente desamparadas. Hoteles, lineas aéreas, operadores... España es un país turístico y esos negocios no van a poder abrir mañana. Por eso, los ERTE tienen que prolongarse en el tiempo. O ampliamos los ERTE o este país tiene muy poco futuro”, ha advertido Garamendi.

“Lo que no se puede hacer es gastar por gastar. Lo que tenemos que hacer es producir. En este país tenemos que trabajar en la eficiencia. Hay un gran trabajo por hacer. Pero ahora toca salvar a las empresas. Si no hay empresa, no hay trabajo, no hay empleo”, ha explicado el presidente de la CEOE.

LA REUNIÓN

CEOE y Cepyme han trasladado al presidente que para los empresarios es "fundamental y urgente la prolongación y flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)".

"Los ERTE en este momento no son una cuestión laboral, sino una cuestión de Estado que tiene que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo", ha asegurado la patronal en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "la clave para salvar al país" pasa por mantener los ERTE.

Tras la reunión el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado necesario continuar facilitando los ERTE, "un gran instrumento que no puede quedar a medio camino", sino que ha de mantenerse en el proceso de desescalada permitiendo la incorporación de trabajadores "en el momento que sea necesario", manteniendo así empresas y puestos de trabajo.

En la misma línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido que en los denominados "acuerdos para la reconstrucción" se siga avanzando en prestaciones y medidas para proteger el empleo y las empresas.

El Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que durante un tiempo, tras el levantamiento del estado de alarma, los ERTE mantendrán exoneradas o reducidas las cuotas sociales y los trabajadores afectados cobrarán el desempleo, aunque falta por ver durante cuánto tiempo y qué sectores se podrán seguir beneficiando de esta medida.

De momento, los ERTE por fuerza mayor -en los que la plantilla afectada se mantiene de alta en la Seguridad Social- están exonerados del 100 % de las cuotas sociales si tienen menos de 50 trabajadores y del 75 % si emplean a más de 50, mientras que los trabajadores están protegidos por desempleo aunque no hayan cotizado lo suficiente.

Asimismo, los sindicatos han insistido ante el Gobierno en la necesidad de poner en marcha cuanto antes un ingreso mínimo vital para que "nadie se quede atrás", y aclarar qué ha ocurrido en las residencias de ancianos y cómo han afrontado esta crisis los servicios sanitarios.

"Queremos una auditoría que dé luz, acabe con las interpretaciones interesadas que estamos viendo y podamos ver de dónde venimos y cuáles son las bases que tenemos que tener en futuro", ha añadido Álvarez.

Sordo también ha exigido un "análisis severo" de cómo se ha respondido a esta pandemia, especialmente en servicios sanitarios y asistenciales que, a su juicio, deben fortalecerse.

Ambos han trasladado también al presidente del Gobierno la necesidad de alcanzar un acuerdo de país que también se extienda a la Unión Europea (UE), "que se convierta en espacio económico y social", y ha considerado "fundamental" lograr una alianza para ello con Italia y Francia.

Los recursos de la UE, han coincidido, deben destinarse a un cambio de modelo productivo.

En paralelo al diálogo social, cuya mesa se reúne semanalmente en encuentros encabezados por la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, patronal y sindicatos también negocian una postura común para abordar la fase de reactivación, que incluiría un plan de impulso para sectores relevantes, como el turismo, que van a tardar más en recuperar la normalidad.