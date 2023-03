25 años trabajando sin ser remunerada, la lucha de Ivana que ha acabado en una indemnización de 200.000 €

Una sentencia revolucionaria que no solo pone en valor los 25 años de matrimonio en los que ella quedó completamente excluida del mundo laboral, sino que le ha ayudado a reconocerse como mujer maltratada. 25 años en los que su exmarido le propició una dependencia emocional y económica que le impedían desarrollarse en su vida profesional y privada con libertad. Ha sido un juzgado de Málaga el que por fin ha sentenciado a su favor con una cuantía que representa el salario mínimo que hubiera percibido su hubiera estado trabajando, 200.000 €. Un balón de oxígeno para salir adelante en esta nueva etapa.

'El Cascabel' de TRECE ha hablado con Ivana Moral, la mujer indemnizada con 200.000 gracias a esta sentencia. Nos explica que su marido "no está dispuesto a pagarme. Yo quise negociar con él antes de llegar al juicio, y como no llegamos a acuerdos, interpuse la demanda". En el programa, Ivana ha contado como empezó con su actual ex marido: "Yo trabajé en sus negocios, quise formarme para apoyarle en sus negocios" y cuenta cuando empezó a torcerse su relación, "en el desarrollo de la relación quedó claro que su pretensión era quedarse con todo". En cuanto al dinero que ella jamás percibió por trabajar, Ivana explica que "al principio del matrimonio yo obviaba mucho estas cosas, pero más adelante ya empecé a decirle que era injusto, descompensado. Me decidí a interponer demanda de divorcio y fue mi letrada la que me comentó lo de la indemnización".