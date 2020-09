El análisis de Ignacio Camacho sobre los Presupuestos: "Arrimadas va a ser la muleta de Sánchez"

La tensión entre el PSOE y Unidas Podemos por la elaboración de los presupuestos se ha achicado este martes con el compromiso de que, primero, los dos socios discutirán un proyecto de presupuestos conjunto y ya después buscarán los apoyos, sin vetos de la formación de Pablo Iglesias a Ciudadanos.

Es el primer acuerdo que han alcanzado ambas formaciones del Gobierno de coalición antes de que mañana Pedro Sánchez se reúna con Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa. El analista y periodista, José Antonio Camacho, ha querido compartir este lunes su análisis a este respecto en TRECE TV. "Es un poco surrealista que el Gobierno se tenga que poner de acuerdo consigo mismo. Cosas de Gobierno de coalición", ha explicado, aunque él cree que las nuevas cuentas "van a salir". Eso sí, "fiscalmente no van a ser mejores que los de Montoro", ha admitido.

"Las dos formaciones que componen el Gobierno se tienen que considerar razonablemente cómodas en ese proyecto de presupuestos", ha admitido Montero, que también ha dejado claro que en las negociaciones con el resto de fuerzas políticas trabajará "el conjunto del Gobierno de coalición", no solo el PSOE.

Y es que sin el visto bueno de Unidas Podemos las cuentas no pueden salir. El PP ha anunciado que al ser el líderes de la oposición dirán que no, y más si Iglesias sigue dentro. Pero es una obligación que ambas formaciones busquen apoyos fuera del Gobierno, ya que entre los dos partidos tan solo alcanzan 155 escaños cuando necesitan la mayoría absoluta.

En este sentido, José Antonio Camacho ha admitido que ambos miembros del Gobierno, pero en especial Unidas Podemos van a tener que ceder. "Unidas Podemos no se puede permitir romper, no son solo más que la vicepresidencia y los ministerios. Y ya está, no hay más. El partido depende de esto. Cuando Sánchez apriete un poco van a tener que ceder, aunque se van a llevar sus concesiones", ha explicado en este sentido.

Respecto a la estrategia seguida por Arrimadas, que en las últimas horas se ha abierto a negociar unos Presupuestos con el Gobierno porque no estamos "en circunstancias normales", Camacho ha considerado una estrategia demasiado arriesgada. "Sus políticas tendrían que ser compartidas con Arrimadas, a ver qué saca a cambio", ha explicado, y le ha recordado que en esta ocasión "Arrimadas va a ser la muleta de Sánchez" por ello, el analista político advierte de que "necesita alguna recompensación porque si no va a salir muy quemada".